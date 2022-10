Warum Afrika wirtschaftlich immer wichtiger wird

Afrika ist ein riesiger Kontinent, in dem China immer mehr Einfluss hat. Dabei gibt es dort auch für bayerische Unternehmen viele Chancen. CAA Energy aus Augsburg nutzt sie längst.

Zum Beispiel die CAA Energy GmbH. Die Augsburger Firma bietet Wasseraufbereitungsanlagen, Photovoltaik-Systeme sprich Energielösungen in Afrika an. Da, wo es in der Regel keine Leitungen oder ausgebaute Infrastruktur gibt. „Es ist Wahnsinn“, sagt Geschäftsführerin Nicole von Plettenberg, „wie viel Angst die Leute vor einem Afrika-Geschäft haben.“

Die Firma, die ihr Vater aufgebaut hat und der in jungen Jahren von seinem damaligen Arbeitgeber nach Afrika entsandt worden war, ist schon seit Jahrzehnten dort tätig. Acht Mitarbeiter gibt es in Augsburg, aber bei den verschiedenen Projekten vor allem in Ländern, die südlich der Sahara liegen, arbeiten sie ausschließlich mit Unternehmen vor Ort. Gerade hat CAA Energy 90 Schulen in Uganda mit Solaranlagen ausgerüstet. Auftraggeber sind oft die Vereinten Nationen, die Weltbank oder die jeweiligen afrikanische Landesregierungen. Pro Jahr, sagt die Geschäftsführerin, würden sie im Schnitt einen Umsatz von drei bis vier Millionen Euro machen. Von Plettenberg, deren Mutter Südafrikanerin ist, reist viel in Afrika, denn: „Der lokale Kontakt ist so wichtig, dass man auf Augenhöhe mit den Firmen dort vor Ort ist.“

Afrikas Bedeutung nimmt zu

Augenhöhe herstellen. Das ist auch eines der Ziele des zweitägigen bayerischen Afrika-Forums, das an diesem Montag in Augsburg beginnt. Die Bayerische Staatskanzlei und die Industrie- und Handelskammern wollen den Blick auf den großen Kontinent im Süden lenken. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung Afrikas nimmt zu.

Das Handelsvolumen Bayerns mit Afrika erreichte 2021 wieder die sieben Milliarden Euro-Marke, was eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, aber viel Entfaltungsraum lässt. Zum Vergleich: 2021 erreichte das Handelsvolumen zwischen Bayern und China 42,2 Milliarden Euro. Insgesamt ist es Konsens unter Experten, dass derzeit – bei allen Unsicherheiten – sehr viele Handelschancen in und mit Afrika ungenutzt bleiben. 2030 könnte es 1, 7 Milliarden Afrikanerinnen und Afrikaner geben. Eine größere Bevölkerung als China, eine sehr junge Bevölkerung. Mit Eliten, die der Digitalisierung sehr zugewandt sind.

Hoffnung macht die riesige Freihandelszone AfCFTA

Hoffnung macht zudem die im Mai 2019 gestartete panafrikanischen Freihandelszone AfCFTA. Deren Generalsekretär, Wamkele Mene, kommt auch nach Augsburg. Er repräsentiert 54 Vertragsstaaten. Die AfCFTA hat ein gemeinsames Bruttoinlandsprodukt von 2,6 Billionen US-Dollar. Schrittweise werden in diesem gigantischen Wirtschaftsraum die Zölle abgebaut, um Handel und Produktion zu beleben und die afrikanischen Lieferketten zu stärken. Lauf IfW Kiel exportiert Afrika derzeit vor allem Rohstoffe, aber auch verarbeitete Lebensmittel Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Maschinen und elektrische Ausrüstungen.

Die eine Frage ist, wie man von hier Richtung Afrika blickt. Wie aber ist der Blick zurück? Die Perspektive „Jenseits von Europa“? So heißt der Titel eines gerade erschienenen Buchs (Ullstein Verlag) der beiden Journalisten Sophia Bogner und Paul Hertzberg. Sie haben recherchiert, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen. Sie porträtieren Gründerinnen wie Temie Giwa-Tobusum, die den Blutlieferdienst Lifebank von Nigeria auf- und ausgebaut hat. Oder Tebogo Mosito, die mit ihrem Unternehmen Ditsogo im südafrikanischen Rustenburg, wo das größte Platinvorkommen der Welt ist, vor allem Hopper, Wagen für Platin und Abraum, produziert. Extrem robust. Die beiden Reporter erzählen auch von Poro Power in der Elfenbeinküste, wo die größte Photovoltaik-Anlage in Westafrika im Werden ist. Es sind Heldengeschichten. Und Vorbilder braucht jeder.

Wie blicken afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer auf Europa und Deutschland? Hertzberg sagt: „Eine Erkenntnis, die für uns spannend war, ist, dass sie nicht auf uns warten.“ Auch weil die Chinesen schon da sind. Aber „Made in China“ sei nicht so beliebt wie „Made in Europe“ oder „Made in Germany“. „Die Möglichkeit“, meint Hertzberg, „ist noch nicht verspielt“. Allerdings sei Afrika hierzulande noch immer viel zu wenig verortet. In der Wirtschaft noch am ehesten. Hertzberg: „Das muss man zur Ehrenrettung sagen: Wenn Afrika überhaupt eine Rolle spielt, dann bei deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern.“ Zukunftsorte gebe es in Afrika viele: Ghana sei interessant für Geschäfte, die Elfenbeinküste, Ruanda. Bogner sagt: „Das größte Problem für Unternehmer in Afrika ist immer noch die Rechtssicherheit.“ Auch sie rät: Man muss sich vor Ort einen lokalen Partner suchen, dem man vertraut. „Komplett alleine wird es schwierig.“ Außerdem sei von den afrikanischen Gründern einiges zu lernen. Hertzberg meint: „Viele sind resilienter, allroundiger“ Beide betonen: „In Afrika gibt alle Chancen der Welt“.

Neue Afrika-Studie des Instituts für Weltwirtschaft Kiel

Man muss sie nur nutzen. Dass dabei aus Sicht der Europäischen Union noch Luft nach oben ist, zeigt eine neue Studie des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach eröffnet die neue Freihandelszone in Afrika (AfCFTA) für den Handel innerhalb des Kontinents und auch für europäische und insbesondere deutsche Firmen tatsächlich neue Chancen. Der EU, schreiben die Autoren, biete sich eine Möglichkeit, „ihren relativen Bedeutungsverlust im Afrikahandel im Vergleich zu China auszubremsen.“ Damit dies gelinge, sollten allerdings die EU und europäische Firmen afrikanische Länder bei der Implementierung der Freihandelszone unterstützen.

Julian Hinz, Handelsforscher und verantwortlicher Autor der Studie, schreibt: „Unsere Simulationen zeigen, dass AfCFTA den chronisch geringen Handel afrikanischer Länder untereinander verstärken kann. Wichtigster Hebel dafür ist der Wegfall von bürokratischen Handelshürden und anderen sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen, weniger der Entfall von Zöllen“. Schon der Wegfall von zehn Prozent dieser Handelshürden könne hohes innerafrikanisches und globales Exportwachstum auslösen. Außerhalb Afrikas könnten deutsche Firmen wegen der heute schon bestehenden besonderen Handelsbeziehungen substanziell profitieren.

Für CAA Energy hat sich der Aufbruch gelohnt

Klingt so, als könnte ein Aufbruch lohnen. CAA Energy und Nicole von Plettenberg haben den schon vor Jahren gewagt. Ihre Bilanz ist positiv: „Ich hatte in Afrika noch nie ein schlechtes Investment.“ Manchmal sei das Geld sehr spät gekommen, aber es sei immer gekommen. Sie habe dort nur „wahnsinnig aufrichtige und stolze Menschen kennengelernt.“ Es gebe ihrer Erfahrung nach auch nicht die Korruption wie in dem vermuteten Ausmaß. Ihre Haltung dazu ist ohnehin klar: Kam nie infrage, kommt nie infrage, auch wenn ein Projekt dann tot sei.