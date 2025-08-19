Airbus-Top-Manager Walter: „Augsburg hat eine Meisterleistung vollbracht“

Herr Walter, Sie sind in Deutschland ein Multi-Airbus-Chef, der auch für das Augsburger Werk zuständig ist. Sie leiten immer noch den Hamburger Standort. Wie bedeutend ist das norddeutsche Airbus-Zentrum?

André Walter: Der Hamburger Standort zählt rund 18.000 Beschäftigte. Hier in Hamburg-Finkenwerder werden alle hinteren Rümpfe für die Airbus-Flugzeuge der A320-Familie zusammengebaut und hier entstehen komplette Maschinen aus der Baureihe, die Kunden bei uns abholen können. Zudem produzieren wir Sektionen des Rumpfs für die Airbus-Langstreckenflugzeuge A330 und A350. Das ist ein besonderer Standort. Hamburg ist das zweitgrößte Airbus-Werk nach Toulouse und das größte in Deutschland.

Die Lage des Standortes ist speziell.

Walter: Ja, denn das Hamburger Werk liegt auf einer Insel mit eigenem Flughafen und mit eigenem Fähranleger. Das ist wie eine kleine Stadt. Unser Flughafen-Tower verfügt über ein Schiffsradar. Wenn unsere Flugzeuge im Anflug sind, können wir überprüfen, ob hochbeladene Containerschiffe ihre Landung behindern würden. Die Start- und Landebahn grenzt schließlich an die Elbe. Würde es zu knapp, starten die Flugzeuge durch und drehen noch einmal eine Runde, ehe sie zum Landeanflug ansetzen.

Sind Sie eine Art Bürgermeister von Airbus in Finkenwerder? Dort gibt es einen eigenen Supermarkt, eine eigene Feuerwehr und ein eigenes Arzt-Zentrum.

Walter (lacht): Das bin ich auch noch nebenbei, arbeite ich doch offiziell immer noch als Betriebsstätten-Leiter. So müssen wir als Team uns etwa um Landegenehmigungen für Flugzeuge kümmern. Und weil wir eine Insel sind, heißt es nicht: Airbus in Finkenwerder, sondern Airbus auf Finkenwerder. Wir sind Teil des Hamburger Hafens. Die Nähe zum Wasser ist reizvoll. Wo fliegen schon so viele Möwen über einen Luftfahrt-Standort?

Icon vergrößern Das Hamburger Airbus-Werk ist eines der größten Luftfahrt-Werke der Welt. Foto: Marcus Brandt, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Hamburger Airbus-Werk ist eines der größten Luftfahrt-Werke der Welt. Foto: Marcus Brandt, dpa

Das ist der Sound von Finkenwerder. Fast glaubt man, hinter dem Deich wäre die Nordsee.

Walter: Ich komme als einer der Ersten zur Arbeit. Dann fahre ich manchmal zur Hafen-Kante und lasse die Blicke über die Elbe schweifen. Das ist fast wie Urlaub. Die Urlaubsstimmung ist aber schnell weg, wenn ich im Büro bin.

Stimmt es, dass Sie als Frühaufsteher für alle Kaffee kochen?

Walter: Wenn ich früh dran bin, mache ich das. Und dann räume ich auch den Geschirrspüler aus.

Und sie grüßen sich hier alle mit „Moin“ und einem Handschlag.

Walter: Richtig. Moin, moin, also zwei Mal „Moin“ sagen wir nicht. Das ist nur Gesabbel.

Gesabbel? Das müssen Sie Menschen in Süddeutschland erklären.

Walter: Gesabbel steht für Menschen, die viel reden. Norddeutschen und damit Hamburgern sagt man nach, dass sie eher wortkarg seien.

Also einmal „Moin“ reicht, wenn sie Augsburger Airbus-Beschäftigte begrüßen wollen. Wo sind Sie aufgewachsen?

Walter: Ich bin in Oldenburg geboren und in Bad Zwischenahn am Meer, einem Kurort am drittgrößten Binnensee Niedersachsens, aufgewachsen. So habe ich Angeln, Segeln und Rudern gelernt. Und ich habe dort Fußball gespielt, einen Sport, den ich liebe. Ich habe eine Fußball-Jugendtrainer-Lizenz erworben und rund zehn Jahre lang eine Mannschaft trainiert.

Spielen Sie noch aktiv Fußball?

Walter: Nein, meine Knie machen das nicht mehr mit. So musste ich 2019 aufhören. Bis dahin habe ich noch in der Oldie-Liga für den TSV Ganderkesee im Kreis Oldenburg gespielt. Doch ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Hannover 96 und freue mich, dass die Mannschaft so gut in der zweiten Bundesliga spielt. Meine Frau und ich haben eine Dauerkarte für Hannover 96. Mir fehlt aber das aktive Fußballspielen, bin ich doch gerne Teil eines Teams und schätze die gute Kameradschaft. Ohne Teams ist alles nichts.

Warum haben Sie in Ihrer Bundeswehrzeit eine Ehrenmedaille bekommen?

Walter: Ich habe bei der Bundeswehr als Vertrauensmann der Mannschaften Soldaten betreut, die weit weg von zuhause waren und Heimweh hatten. Manche hatten auch ein Drogenproblem oder finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe mich für diese Menschen eingesetzt und am Ende eine Ehrenmedaille bekommen.

Sind Sie ein Kümmerer?

Walter: Ich war schon in der Schule Klassensprecher und habe später, als wir Kinder hatten, mich im Elternrat und auch für eine Weile im Gemeinderat in Ganderkesee engagiert. Man muss sich in der Gesellschaft engagieren. Ich bewege Dinge gerne. Ich bin ein Änderer und habe als Manager viel aus der Welt des Sports gelernt. In meiner Zeit als Kommunalpolitiker begriff ich rasch, dass man Mehrheiten für Projekte organisieren muss und es länger dauert, Entscheidungen herbeizuführen. Das verstehen Unternehmer oft nicht.

Wie sehen Sie als Ex-Kommunalpolitiker und Spitzenmanager den gesellschaftlichen Zustand Deutschlands?

Walter: Wir sind in Deutschland zu negativ unterwegs. Wir müssen aufhören, uns schlechter zu reden, als wir sind. Denn wir sind wesentlich besser, als wir glauben. Die politisch Verantwortlichen in Deutschland können viel von Unternehmern lernen: Schließlich müssen wir als Unternehmer immer nach vorne denken, flexibel sein und die Zukunft gestalten. Doch wir schauen in Deutschland gerne in den Rückspiegel. Wer aber nur in den Rückspiegel schaut, weiß nicht, was vorne passiert. Die Luftfahrtindustrie schaut nach vorne – und das mit immer größerem Erfolg.

Wird das ausreichend von den politischen Verantwortlichen gewürdigt? In der Autoindustrie, dem bisherigen Lieblingskind der Politik, gehen Zehntausende Arbeitsplätze verloren.

Walter: Die neue Bundesregierung misst der Luftfahrtindustrie eine große Bedeutung zu. Im Koalitionsvertrag wird unser Wirtschaftszweig als Schlüsselindustrie gewürdigt. Das hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche klar bei ihrem Besuch bei Airbus in Hamburg bestätigt. Gleichwohl leidet die Luftfahrtindustrie unter der Kürzung staatlicher Fördermittel für Forschung und Technologie.

Was hat das für Folgen?

Walter: Die Luftfahrtindustrie steht vor enormen Herausforderungen, wollen wir doch Technologiebausteine für einen möglichen A320-Nachfolger vorbereiten sowie Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft erforschen. Das erfordert erhebliche finanzielle Aufwendungen. Deswegen wirken Kürzungen staatlicher Fördermittel kontraproduktiv, was die Entwicklung nachhaltigen Fliegens betrifft.

Was fordern Sie von der Bundesregierung?

Walter: Wir fordern als Luftfahrtindustrie vor allem Planungssicherheit, was die Vergabe von Fördermitteln für Forschung und Technologie betrifft. Darauf sind vor allem wissenschaftliche Institute, die uns unterstützen, angewiesen.

Dabei leistet die Luftfahrtindustrie einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und hat seit dem Corona-Tief Tausende Arbeitsplätze geschaffen.

Walter: Airbus hat allein im Augsburger Werk seit dem Corona-Tief rund 1000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Jetzt arbeiten dort rund 3500 Frauen und Männer. An allen unseren Standorten ist die Zahl der Beschäftigten deutlich gestiegen, in Hamburg von rund 15.000 seit der Corona-Zeit auf jetzt etwa 18.000.

Stellt Airbus weiter in Deutschland kräftig ein?

Walter: Wir haben ein gewisses Plateau an Beschäftigten erreicht. So können wir die geplante Steigerung der Produktionsrate auf 75 Flieger der A320-Familie, die wir 2027 im Monat anpeilen, erreichen. Wir verstärken uns gerade im IT- und Produktionsbereich noch gezielt mit neuen Kräften. Das ist aber nicht mehr die große Einstellungswelle wie in den vergangenen Jahren.

Wobei Airbus ein Staatsgeheimnis daraus macht, wie hoch die Produktionsrate aktuell ist. Bei einem Gang durch die Werkshallen in Hamburg drängt sich der Eindruck auf, dass der Konzern nicht mehr so weit entfernt von der magischen 75er-Marke ist. Stimmt das?

Walter (lacht): Die Rate geht hoch. Mehr sage ich Ihnen nicht.

Schade. Anders gefragt: Schafft es Airbus in zwei Jahren, 75 Flugzeuge der A320-Familie im Monat zu produzieren? Das können Sie doch zumindest verraten.

Walter: Wir folgen dem Plan. Das haben wir bei der Präsentation der Halbjahreszahlen Ende Juli nochmals bestätigt. Wir setzen unsere Pläne um, wie es Airbus etwa in Augsburg beweist.

Welchen Plan setzt Airbus in Augsburg um?

Walter: In Augsburg haben wir mit Betriebsrat und IG Metall vereinbart, das Werk umzubauen, indem kleine Bauteile, die anderswo wirtschaftlicher gefertigt werden können, rausgehen. Dafür kommen große Bauteile, also beispielsweise neue Rumpfsektionen, rein und werden hochautomatisiert gefertigt. Das läuft planmäßig ab. Wir strukturieren das Werk konsequent um, so konsequent, wie das in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht so häufig in der deutschen Industrie geschieht.

Icon vergrößern Aus Premium Aerotec wurde in Augsburg Airbus: Der Luftfahrt-Standort gehört jetzt zur Familie des europäischen Luftfahrt-Konzerns. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Aus Premium Aerotec wurde in Augsburg Airbus: Der Luftfahrt-Standort gehört jetzt zur Familie des europäischen Luftfahrt-Konzerns. Foto: Marcus Merk

Was hat Airbus in Augsburg schon erreicht?

Walter: In Augsburg geht es richtig gut voran. Wir bauen gerade zwei neue Produktionshallen für große Komponenten für die A320-Familie. Grundsätzlich investieren wir aber in alle unsere deutschen Werke kräftig, also auch in die norddeutschen Standorte Varel, Nordenham, Stade, Bremen und natürlich Hamburg. Der Konzern investiert viel Geld in Deutschland. Airbus befindet sich im Aufschwung.

In den Airbus-Auftragsbüchern stehen über 8600 Bestellungen. Wie viele Jahre ist die Produktion in den Werken rechnerisch ausgelastet?

Walter: Wir sind für rund zehn Jahre mit Arbeit ausgelastet. Das ist enorm und gibt Beschäftigten Sicherheit.

Auch die Airbus-Welt ist nicht rosarot. Bei Verkündung der Halbjahres-Zahlen hieß es, 60 fertig produzierte Flugzeuge könnten nicht ausgeliefert werden, weil die Triebwerkshersteller im Verzug sind. Wie viele dieser salopp „Segelflieger“ genannten Maschinen der A320-Familie warten in Hamburg auf das teuerste Bauteil?

Walter: Die Zahl brechen wir nicht auf die einzelnen Auslieferungsstandorte herunter.

Einige dieser Segelflieger sieht man jedenfalls auf dem Hamburger Werksgelände in Parkstellung ohne Triebwerk.

Walter: Das stimmt! Wir warten auf die Triebwerke. Das ist ein ernsthaftes Problem. Doch nach Plan kommen diese Triebwerke. Die Hersteller haben uns feste Zusagen gemacht. Bis Ende Juli hat Airbus 373 Maschinen ausgeliefert. Bis zum Jahresende wollen wir, wie geplant, rund 820 Flugzeuge an unsere Kunden übergeben. Wenn die Triebwerke kommen, sind wir guter Dinge, dass wir das schaffen. Es hakt bei Airbus derzeit hauptsächlich an den Triebwerken.

Wenn die Triebwerke kommen, ist dann die Rate 75 zum Greifen nah?

Walter: Die Rate 75 ist in Sichtweite. Wir schaffen das. Und wir sagen das nicht nur, wir machen das. Das gilt auch für unsere Langstrecken-Variante des Airbus A321, den Airbus A321XLR.

Was ist das Besondere an dem Flieger?

Walter: Das Flugzeug kann 8700 Kilometer und damit länger als andere Maschinen der A320-Familie fliegen. Damit lassen sich mit einem Flugzeug dieser Klasse erstmals Städte wie Hamburg und New York verbinden. Und das haben wir entscheidend einer Innovation aus Augsburg zu verdanken.

Was ist der Beitrag der Augsburger Flugzeugbauer?

Walter: In Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Hamburg entstand dort ein zusätzlicher Tank, der fest im mittleren Rumpfteil unterhalb des Fußbodens verbaut wird. Damit können wir mehr Kerosin mitnehmen als bei bisherigen Flugzeugen der A320-Familie, bei denen sich die Tanks überwiegend in den Flügeln befinden. Und mehr Sprit bedeutet eine größere Reichweite.

Ist der Tank wirklich ein Hightech-Produkt?

Walter: Ja, denn der Tank ist dicht und steif. Er muss enorme Kräfte aufnehmen und wurde entsprechend konstruiert. Der Augsburger Tank ist etwas Besonderes. Augsburg hat hier eine Meisterleistung vollbracht.

Damit fügt es sich gut, dass der Augsburger Standort nicht zerschlagen und zum Teil verkauft wurde, wie es dem Management 2021 vorgeschwebt hatte?

Walter: Ja, das fügt sich gut. Wir haben uns mit Betriebsrat und Gewerkschaft darauf geeinigt, dass Augsburg ein Airbus-Werk wird. Dass wir den mit den Sozialpartnern erarbeiteten Plan gemeinsam umsetzen, zeigt, wie gut wir mit Belegschafts-Vertretern zusammenarbeiten. Wir haben als Management auch Ideen des Betriebsrats aufgegriffen. Und der Augsburger Tank ist jetzt das Herzstück der A321XLR. Die Technologie für diesen Tank wurde aus der militärischen Eurofighter-Fertigung in Augsburg abgeleitet. In dem Kampfflugzeug sitzt der Tank auch im Rumpf. Die erste A321XLR wurde im Oktober 2024 ausgeliefert und wir haben schon über 500 Aufträge für die Maschine bekommen.

Doch noch fliegen Airbus-Flugzeuge überwiegend mit Kerosin. Wann wird Fliegen umweltbewusster?

Walter: Mit jedem Flugzeug, das wir neu ausliefern, wird Fliegen nachhaltiger.

Warum das denn? Die Maschinen werden immer noch mit Kerosin betankt.

Walter: Aber neue Flugzeuge verbrauchen rund 20 Prozent weniger Kerosin als alte Maschinen. Und heutige Flugzeuge können schon mit bis zu 50 Prozent SAF, also nachhaltigen Flugkraftstoffen, die aus Biomasse oder synthetisch aus erneuerbaren Energien und CO₂ produziert werden, fliegen. Airbus strebt für 2030 an, dass unsere Flugzeuge zu 100 Prozent mit SAF betankt werden können. In der nächsten Stufe peilen wir Flugzeuge an, die mit Wasserstoff betrieben werden. Dazu brauchen wir eine entsprechende Infrastruktur, also Wasserstoff-Tankstellen an allen Flughäfen. Mit dem Einsatz von Wasserstoff rechnen wir erst ab 2040.

André Walter, 59, ist seit Juli 2022 Chef der Airbus Aerostructures GmbH und der Airbus GmbH. Der gebürtige Oldenburger verantwortet damit das Deutschland-Geschäft der zivilen Luftfahrtsparte bei Airbus. Er ist auch Chef des Augsburger Airbus-Werks. Walter hat im Gymnasium Mathematik und Gemeinschaftskunde/Politik als Leistungskurse belegt. Das sei damals eine ungewöhnliche Fächer-Kombination gewesen, erinnert sich der stark an Politik interessierte Manager. Nach dem Abitur und dem Maschinenbau-Studium in Hannover hat der Diplom-Ingenieur als Wissenschaftler an der Uni Bremen gearbeitet und dort promoviert. Früh war sein Interesse für Fertigungs- und Werkstofftechnik geweckt. Walters Karriere bei Airbus startete 2006 im Entwicklungsbereich, ehe er zum Produktions-Spezialisten heranreifte. Nach Stationen als Werkleiter in Bremen und später in Hamburg nahm seine Karriere weiter Fahrt auf. Nun ist er einer der führenden Manager des europäischen Konzerns.