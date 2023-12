Thyssenkrupp-Nucera-Aktie mit deutlichen Plus: Experten sehen viel Potenzial

Die Aktien des Elektrolyse-Spezialisten Thyssenkrupp Nucera fielen in den vergangenen Monaten immer weiter. Doch diese Woche sind sie geradezu explodiert.

Die Firma Thyssenkrupp Nucera, Dortmunder Tochterunternehmen des Mischkonzerns Thyssenkrupp, hat sich laut eigenen Aussagen der "Energieversorgung mit grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab" verschrieben. Das Unternehmen stellt Industriemaschinen her, die durch Elektrolyse grünen Wasserstoff herstellen. Im Juli brachte Thyssenkrupp die Tochter an die Börse, seitdem ging der Kurz stetig bergab - bis zu dieser Woche.

Thyssenkrupp-Nucera-Aktie mit deutlichen Plus: Kurs ändert sich

Am Montag hatte das Unternehmen ihre erste Jahresbilanz nach dem Börsengang veröffentlicht. Infolge dessen konnten die Aktien von Thyssenkrupp Nucera deutliche Kursgewinne verbuchen. Am Dienstag ging es weiter: Die Papiere kletterten am Dienstag via XETRA zeitweise um 11,24 Prozent auf 18,50 Euro, womit sie den SDAX der kleineren Werte mit großem Abstand anführen, wie unter anderem das Portal finanzen.net berichtete. Am Mittwoch erreichte der Kurs einen Peak von 19,92 Euro, sank kurz darauf wieder leicht und pendelte sich auf etwa 18,50 Euro ein.

Nach dem Börsengang im Sommer 2023 kletterte die die Aktie von Thyssenkrupp Nucera zügig auf einen Wert von bei 25,28 Euro. Bis Ende Oktober war der Kurs um fast die Hälfte eingebrochen, dann folgte eine Erholung bis Mitte November, ehe die Talfahrt fortsetzte.

Thyssenkrupp-Nucera-Aktie: Analysten reagieren

Der Markt reagierte direkt auf den unerwarteten Anstieg: Einige Analysten senkten laut finanzen.net zwar am Dienstag ihre Kursziele für Thyssenkrupp Nucera moderat, allerdings von hohem Niveau aus: Deutsche Bank setzte das Ziel 29 Euro, Kepler Cheuvreux 27 Euro und das Bankhaus Metzler errechnete 25,10 Euro. "Gemessen am aktuellen Kurs haben die Papiere damit weiter reichlich Luft nach oben", so finanzen.net. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Quartalszahlen auf neutral mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.

Übrigens: Der Dax erreichte im Dezember 2023 ein echtes Rekord-Hoch. Aber wie ist es 2024? Die Erwartungen vieler Anleger für das Aktienjahr 2024 sind ebenfalls hoch - manche Experten rechnen dagegen mit einem zwiegespaltenen Jahr. Einen gänzlich neuer Aktien-Zweig könnte im kommenden Jahr das Geschäft mit Cannabis bringen. Und auch die Aktien von Technik-Firmen wie Apple könnten 2024 gut zulegen, schätzen Experten.

Thyssenkrupp-Nucera-Aktie mit deutlichen Plus: Wie geht es weiter?

Im laufenden Geschäftsjahr bis September 2024 soll der Umsatz Nucera-Chef Werner Ponikwar zufolge noch einmal im mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen - wenngleich die Thyssenkrupp-Tochter zum Hochfahren ihrer Geschäfte im neuen Geschäftsjahr Verluste in Kauf nehmen will. Die Verluste seien aber nur vorübergehend, so das Unternehmen.

Thyssenkrupp Nuceras Elektrolyse-Anlagen sollen in Zukunft laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung bei den einigen großen Wasserstoffprojekten weltweit zum Einsatz kommen: In Schweden werde demnach ein klimafreundliches Stahlwerk gebaut. Daneben habe das Unternehmen erste Anlagen ausgeliefert, die in der neuen Stadt-Vision Neom Wasserstoff produzieren sollen, das weltweit umfangreichste grüne Wasserstoffvorhaben laut der Zeitung.

Auch in Deutschland wächst laut Unternehmensangaben die Auftragslage. Laut dem Handelsblatt sollen Deutschland und sechs weitere europäische Staaten außerdem zugesagt haben, bis 2035 alle Kraftwerke mit CO2-Ausstoß aus ihren Stromnetzen zu verbannen.

Übrigens: Wer sich mit Aktien beschäftigt, stolpert auch immer wieder über den Begriff "Leerverkauf" oder "short selling". Börsianer sollten sich mit dem Begriff gut vertraut machen.