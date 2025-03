Erneut Tierquälerei-Verdacht gegen Allgäuer Milchviehbetrieb

In einem landwirtschaftlichen Großbetrieb im Allgäu sollen erneut Rinder misshandelt worden sein. Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten nach eigenen Angaben Gebäude des Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach und Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) sowie in Kißlegg (Landkreis Ravensburg). Tierschützer hätten zuvor Anzeige erstattet und belastendes Beweismaterial vorgelegt, teilten die Behörden mit. Gegen den Betrieb hatte es bereits 2019 Vorwürfe wegen Tiermisshandlungen gegeben.

Die Polizei ermittelt demnach gegen den Verantwortlichen und mehrere Mitarbeiter wegen des Verdachts von Verstößen nach dem Tierschutzgesetz. Die Behörden verwiesen auf die Unschuldsvermutung.

Tierschützer hatten Kontrollbehörde verständigt

Eine Tierschutzorganisation habe jüngst die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) auf mutmaßliche weitere Verstöße aufmerksam gemacht, hieß es von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Misshandlungen sollen etwa durch «ein nicht sachgemäßes Verdrehen des Schwanzes, durch Versuche, festliegende Tiere unsachgerecht zum Aufstehen zu bewegen oder durch einen gesetzeswidrigen Einsatz von Elektrogeräten» stattgefunden haben.

Eine Sprecherin der KBLV teilte mit, gegen den Inhaber des Betriebes ein Verwaltungsverfahren eingeleitet zu haben. Zudem werde geprüft, ob ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbots gegen den Betriebsleiter ausgesprochen wird. Die Organisation «Soko Tierschutz» habe der KBLV verdeckt aufgenommene Videoaufnahmen aus dem Betrieb übergeben, die die KBLV den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt habe. «Diese Aufnahmen zeigen unter anderem eine Vielzahl teils massiver Verstöße gegen das Tierschutzrecht.»

Behörde: Betrieb nach Vorwürfen «engmaschig» kontrolliert

Die KBLV teilte mit, den Betrieb «intensiv und engmaschig unangekündigt kontrolliert» zu haben. Allein seit Januar 2023 habe die Behörde den Betrieb 24 Mal kontrolliert, darunter sieben Tierschutzkontrollen. «Gravierende Missstände, wie sie auf den Videos zu erkennen sind, wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt.» Jedoch laufe ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betrieb, da bei einer Kontrolle im Sommer 2024 neun Kälber nicht ausreichend mit Wasser versorgt gewesen seien, so die KBLV.

Gegen den Betriebsleiter stehe wegen der Vorwürfe von 2019 noch ein Verfahren vor dem Landgericht Memmingen aus, teilten die KBLV-Sprecherin und ein Gerichtssprecher mit.