„Chancen sind so groß wie nie zuvor“

Vom Klempner und Heizungsmonteur zum Anlagenmechaniker und Energietechniker - schon an diesen Berufsbezeichnungen seiner Angestellten ist zu erkennen, wie sich das Unternehmen von Andreas Müller, Geschäftsführer der Alois Müller GmbH in Ungerhausen (Kreis Unterallgäu), in den vergangenen Jahren gewandelt hat. 1973 haben es die Eltern von Andreas Müller gegründet, Alois und Elfriede Müller. 1998 stiegen die Söhne Andreas und Steffen ein - und wandelten im Laufe der Jahre den Heizungs- und Sanitärbetrieb in ein Energietechnologie-Unternehmen um.

Heute hat es 1000 Mitarbeiter an 15 Standorten in Süd- und Ostdeutschland und mit einem Umsatz von knapp 250 Millionen Euro. An etwa 20 Energiegesellschaften ist es beteiligt. Zuletzt hat die Alois-Müller-Gruppe etwa Teile des Kemptener Ladesäulen-Spezialisten Numbat übernommen. Und auch im Ausland bietet das Unternehmen seine Dienste an, in Österreich und der Schweiz etwa. Das EU-Geschäft soll weiter ausgebaut werden - auch und gerade wegen des Aufschwungs der klimaschonenden Energie.

Verlässt ihn da nicht manchmal der Mut, wenn er etwas hört, dass der neue US-Präsident, Donald Trump, diesen Wandel teilweise wieder rückgängig machen will, etwa mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen? „Das macht mich nicht verrückt. Es wird auf der Welt immer wieder Autokraten geben, die populistische Entscheidungen treffen. Trump kommt, Trump geht. Da lasse ich mich nicht durcheinanderbringen“, sagt der 53-Jährige. Auch Amerika werde auf Dauer nicht um erneuerbare Energien herumkommen. Als Müller das sagt, locker zurückgelehnt, aber mit festem Blick, blitzt er durch, der Mutmacher.

Neues Geschäftsmodell der Alois Müller GmbH aus Ungerhausen

Doch was macht die Alois-Müller-GmbH eigentlich? Zunächst bietet das Unternehmen immer noch die klassischen Arbeiten aus den frühen Jahren des Betriebs an. Etwa die Wartung einer Heizung im Einfamilienhaus und Installationen im Badezimmer. Doch die Bandbreite rund um Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte und Elektro ist heute wesentlich größer. So installieren die Mitarbeiter Photovoltaikanlagen, statten Gärten und Parks mit Wasserspielen aus, bauen industrielle Kälteanlagen auf und vieles mehr.

Recht neu ist dieses Geschäftsmodell: In den Hallen des Hauptsitzes an der A96 nahe Memmingen werden Energie-Module gebaut. Ein solches Modul ist eine Art seriell vorgefertigter Container. Darin steckt jede Menge Technik, mit der Wärme, Kälte und Energie erzeugt werden können. Und zwar möglichst, ohne das Klimagas Kohlendioxid zu verursachen.

Hier werden die Energie-Module eingesetzt

Ein solches Modul kann zum Beispiel mit Wärmepumpen ausgestattet werden, die umweltfreundlich arbeiten. Bis zu sechs davon können an der Außenwand hintereinander geschaltet werden. Im Innern befindet sich weitere Technik, etwa der Pufferspeicher. Darin wird, vereinfacht gesagt, überschüssige Wärme gespeichert.

Sind die Module fertig ausgebaut, werden sie auf Lkw geladen und schlüsselfertig zum Kunden gebracht. In Ulm haben etwa die Stadtwerke eine solche Einheit bestellt, um damit dezentral ein komplettes Quartier mit Wohnhäusern versorgen zu können, sagt Diplom-Ingenieur Müller. Damit die im Energie-Modul hergestellte Wärme zu den Häusern kommt, kann das Unternehmen auch die Rohre dafür verlegen.

Ein Blick in ein mobiles Energie-Modul: Auf engem Raum erzeugt Technik zum Beispiel Wärme. Dafür wird unter anderem eine Wärmepumpe eingesetzt. Foto: Andreas Berger

„Man kann sich über Veränderungen ärgern und erstarren. Oder man reagiert darauf.“ Andreas Müller, Geschäftsführer der Alois Müller GmbH

Die Energie-Module sind nach Ansicht des Geschäftsführers einer von vielen Beweisen dafür, dass Krisen auch Chancen sein können. „Man kann sich über Veränderungen ärgern und erstarren. Oder man reagiert darauf.“ Er entscheide sich für Letzteres. Wegen des Klimawandels sei es nötig, andere Energieerzeuger zu entwickeln. Damit hat er Erfolg.

Und so sind zwei große deutsche Heizgerätehersteller auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Mittlerweile arbeiten die Unterallgäuer mit beiden Heizungsbauern zusammen. Sie bieten ihren Kunden zum Beispiel Müllers Energie-Module an - diese werden dann in der Zentrale in Ungerhausen gebaut. Eine Zusammenarbeit mit solch großen Unternehmen „wäre in der fossilen Welt wohl niemals passiert.“

Geschäftsführer: Wirtschaft erholt sich kaum noch

Doch trotz solcher Erfolge ist nicht alles gut. Andreas Müller weiß, dass die Wirtschaft geschwächt ist. Viele Unternehmen investierten derzeit nicht, hielten ihr Geld zurück. „Seit Beginn der ganzen Krisen erholt sich die Wirtschaft kaum noch. Das spüren wir deutlich.“

Gerade kleinere Unternehmen hätten Probleme. Zum Beispiel durch wachsende Bürokratie und immer komplexere Anforderungen. „Denen wird viel abverlangt.“ Auf der anderen Seite: „Die Chancen, die wir heute haben, sind so groß wie nie zuvor.“ Etwa mit Blick auf erneuerbare Energien und alles, was damit zu tun hat.

„Viele Top-Unternehmer haben mir gesagt: In diesem Geschäft passiert die nächsten zehn Jahre viel. Durch die Dekarbonisierung gibt es neue Dienstleistungen, neue Energietechnik und so weiter. Das ermöglicht neue Geschäftsmodelle“, sagt Müller. Jeder Betrieb könne überlegen, ob auch für ihn etwas dabei ist. Das Unterallgäuer Unternehmen hat das getan.

Andreas Müller erzählt von einem weiteren großen Kunden: dem FC Augsburg. Der Fußballclub möchte sein Stadion auf regenerative Energie umstellen, die Unterallgäuer sollen ihn beraten.

Auch die Alois Müller GmbH nutzt erneuerbare Energie

Andreas Müller nutzt erneuerbare Energie aber auch für sein eigenes Unternehmen. Er steht vor einem Bildschirm, etwa so groß wie eine Tischtennisplatte. Sein Finger tippt auf einige Symbole der interaktiven Tafel, dann hat er die gesuchte Grafik gefunden. „Jetzt, in diesem Moment, verbrauchen wir 450 Kilowatt“, sagt Müller.

Zum Vergleich: Laufen in einem Haushalt gleichzeitig Herd, Backofen, Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner, zeigt der Zähler in diesem Moment etwa zehn Kilowatt Verbrauch an. Andere Geräte wie Kühlschrank und Fernseher nicht eingerechnet.

Aus diesen Quellen bezieht das Unternehmen seine Energie

Andreas Müller zeigt wieder auf die Grafik. Sie zeigt, wie viel Strom etwa die Beleuchtung gerade benötigt und die Kantine. Auch die Männer in der Produktionshalle, die gerade mit ihren Schweißgeräten Metallrohre bearbeiten, tauchen in der Darstellung als Verbraucher auf. Nicht mit Namen natürlich, sondern als Abteilung Schweißerei. Energie fließt auch in die E-Autos. Der Fuhrpark ist bis jetzt zu 30 Prozent elektrifiziert.

Zu sehen ist zudem, woher der Strom kommt. 50 Prozent liefert die Photovoltaikanlage: „Obwohl es gerade bewölkt ist.“ In sonnigeren Jahreszeiten liege der Anteil bei über 90 Prozent. Heute aber, an diesem grauen Januartag, muss der Verbrauch mit weiterer Energie aufgefangen werden.

So liefert das unternehmenseigene Blockheizkraftwerk gerade etwa 40 Prozent. Betrieben wird es mit Ökogas. Öko deshalb, weil die Menge des Kohlendioxids, die beim Gasverbrauch entsteht, an anderer Stelle wieder gebunden wird. Etwa, indem speziell dafür Bäume gepflanzt werden. Andreas Müller verteufelt die fossilen Brennstoffe nicht, wie er sagt. Bis in Deutschland irgendwann komplett auf erneuerbare Energie umgestellt sei, werden sie noch benötigt. Allerdings sei es wichtig, nach und nach unabhängiger davon zu werden.

Für Müller führt der Weg weiter zur regenerativen Energie

Doch der Unterallgäuer bleibt optimistisch. Eines Tages werde die erneuerbare Energie überwiegen. Werden mehr E-Autos als Verbrenner unterwegs sein, die meisten Heizungen in Deutschland mit erneuerbarer Energie betrieben. An dieser Energiewende wollen junge Leute teilhaben, sagt Müller. Und antwortet damit auf die Frage, wie sehr der Fachkräftemangel ihm zu schaffen macht. „Jedes erfolgreiche Unternehmen sucht immer gute Leute. Aber vakante Stellen, die wir dringend besetzen müssten, haben wir derzeit nicht.“

Ob er sich sorgt, dass eine neue Bundesregierung die Energiewende ins Stocken bringt? „Der Weg ist ziemlich klar“, sagt Andreas Müller. Er führe weiter zur regenerativen Energie. Sie sei mittlerweile auch günstiger als etwa Atomstrom. Der koste heute acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde. „Man kann grünen Strom aber mit vier bis sechs Cent erzeugen.“

Fernwärme, Photovoltaik, Windkraft, Speicherlösungen, E-Mobilität - und alles miteinander verknüpft: „Alle erfolgreichen Unternehmen richten ihr Geschäftsmodell darauf aus. In der Wirtschaft glaubt keiner, dass wir zurück zu Atomkraft und Kohlewerken gehen. Und davon lassen wir uns auch nicht abbringen.“