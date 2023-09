AOK-Bericht: Pflegeheime im Osten besser als in Westdeutschland

Laut einer AOK-Studie kommt es in den Heimen in den alten Bundesländern gehäuft zur schlechten Versorgung der Alten und Kranken. Ostbayern hat ein besonderes Problem.

Die Qualität der Pflege unterscheidet sich in Deutschland von Heim zu Heim. Dennoch treten in den Einrichtungen bestimmter Regionen Probleme gehäuft auf. Sie deuten auf eine schlechtere Versorgung der Senioren und Kranken in den Heimen in Westdeutschland im Vergleich zum Osten hin. Das ist das Ergebnis des AOK-Pflegereports 2023. Erstellt haben ihn die Forscher des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse auf Basis der Abrechnungsdaten ihrer Mitglieder aus dem Jahr 2021. Die AOK ist nicht nur eine Kranken-, sondern auch eine Pflegekasse.

Festgemacht wird die schlechtere Versorgung an mehreren Indikatoren, dazu zählen unter anderem die dauerhafte Gabe von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, die Häufigkeit von wund gelegenen Stellen, die Zahl der Kliniküberweisungen. Demnach bekommen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland viel mehr Heimbewohner lang anhaltend Schlaf- und Beruhigungsmittel als in Ostdeutschland. Hessen liegt in dieser Kategorie auf dem besseren ostdeutschen Niveau. "Bei Dauereinnahme drohen unter anderem Abhängigkeit, erhöhte Sturzgefahr und die Entstehung von Angstgefühlen, Depressionen und Aggressionen", sagt die Forschungsbereichsleiterin Pflege des AOK-Instituts, Antje Schwinger.

Pflegeheime entsprechen nicht dem Willen der Versterbenden

Krankenhausaufenthalte sind für die betagten Heimbewohner eine große Belastung. Hier zeigt die Auswertung der Kasse, dass die Senioren zwischen Rügen und dem Erzgebirge merklich seltener aus ihrer gewohnten Umgebung heraus in Kliniken überwiesen werden. Das gilt sowohl für kurze Aufenthalte zur Stabilisierung als auch für die letzten Tage vor dem nahen Ende. Man wisse aus Studien, dass das "nicht dem Willen der Versterbenden und der Angehörigen entspricht", erklärt Schwinger. Dennoch kommen viele Alte aus den Heimen vor dem Tod noch einmal in ein Krankenhaus. Im Bundesdurchschnitt sind es 42 Prozent. Im Saarland ist es jeder Zweite, in Sachsen nur jeder Dritte. Anders als Bayern liegt Baden-Württemberg mit seiner Quote von 37, 5 Prozent bei den ostdeutschen Länder.

Die Ursache für die Unterschiede in Pflegequalität haben die AOK-Wissenschaftler nicht untersucht. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Kein eindeutiger Ost-West-Trend ist bei den vermeidbaren Krankenhauseinweisungen festzustellen, die erfolgen, weil die Menschen in den Heimen zu wenig getrunken haben. Negativ hervor sticht allerdings Ostbayern an der Grenze zu Tschechien, wo die Wissenschaftler besonders gehäuft Fälle dieser Art festgestellt haben.

In ihrer Untersuchung haben sie nicht analysiert, welche Ursachen es für die schlechtere Pflegequalität in bestimmten Bundesländern gibt. Generell stehe die Pflege aber wegen der Alterung der Gesellschaft und des Personalmangels schwer unter Druck, sagt die Geschäftsführerin Versorgung im AOK-Bundesverband, Sabine Richard.

Lesen Sie dazu auch

Das System der Betreuung ist zu bürokratisch

Sie hält das System der Betreuung der Betagten und Kranken für zu bürokratisch und zerklüftet, um den Patienten optimal helfen zu können. Das könne man sich aber nicht mehr leisten. "Versorgung wird nicht aus der Perspektive des betroffenen Patienten gedacht", beklagt Richard. Sie nennt Beispiele: Nur wenige Heime haben einen zuständigen Arzt, der die Bewohner in ihrer Gesamtheit im Blick hat. Stattdessen sind unterschiedliche Hausärzte zuständig. Braucht ein älterer Mensch nach einem Krankenhausaufenthalt einen Heimplatz oder eine Kurzzeitpflege, stehen sie und die Angehörigen oft allein da.

"Wir sagen schon, dass Herr Lauterbach etwas tun muss", meint die AOK-Geschäftsführerin. Sie fordert gesetzliche Grundlagen, damit Krankenhäuser, Heime, Mediziner und sozialer Dienst besser zusammenarbeiten können. Die Ergebnisse des Pflegereports hat die AOK in einem Pflegeatlas zusammengetragen, der im Internet abrufbar ist. Die Nutzer können dort auf Ebene der Bundesländer und Landkreise sehen, wie gut sich um die Alten gekümmert wird.