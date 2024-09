Am Rande von U-Boot-Konferenz Fahrer war bei Unfall in Menschenmenge allein unterwegs

Am U-Boot-Ehrenmal Möltenort bei Kiel fährt ein 74-Jähriger in eine Gruppe, die einen Kranz ablegen will. Die Polizei geht weiter von einem Unfall aus. Zum Fahrer gibt es neue Details.