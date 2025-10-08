Deutsche Auto-Bosse müssen mit dem Jammern aufhören

Vor dem an diesem Donnerstag stattfindenden Autogipfel mit Kanzler Friedrich Merz sehen die Branchen-Schwergewichte schwarz. Sie hoffen, dass Brüssel die CO₂-Ziele aufweicht und damit das starre Ausstiegs-Ziel im Jahr 2035 kippt. Dabei müssten die Manager – wirtschaftlich und technologisch betrachtet – die EU-Verantwortlichen animieren, an den bisherigen Vorgaben festzuhalten. Denn E-Autos deutscher Hersteller verkaufen sich in Europa immer besser. Die Fakten, also Absatzzahlen, sprechen gegen den Nörgel-Gesang der Auto-Bosse, in den nun anders als die SPD auch der Kanzler einstimmt und Brüssel unter Druck setzen will.

VW-Konzern holt elektrisch auf

Der lange elektrisch stotternde Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weltweit rund 50 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert. In Europa konnte der Riese sogar um etwa 90 Prozent zulegen. Damit ist jedes fünfte in Westeuropa verkaufte Auto aus dem Volkswagen-Imperium rein elektrisch unterwegs. Die Stromer-Aufholjagd des Unternehmens nimmt Fahrt auf. Die Transformation von Marken wie VW, Audi oder Skoda vom Verbrenner- ins Elektro-Zeitalter wird mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz aller massiven Umstellungsschmerzen gelingen.

Die führenden Manager des Hauses VW haben Grund zum Optimismus. Gleiches gilt für die Verantwortlichen bei BMW. Im Juni feierten die Münchner die Auslieferung ihres 1,5-millionsten vollelektrischen Fahrzeugs. Eine Krise sieht anders aus. Immer mehr Menschen kaufen lieber Stromer deutscher Anbieter wie VW, Audi, BMW und Mercedes als Autos vom Rivalen Tesla, dessen Chef Musk rechtsextreme Kräfte fördert. Selbst die Mercedes Group, die zu spät die verfehlte Luxus-Strategie von Konzern-Chef Ola Källenius immerhin etwas korrigiert hat, erzielt Fortschritte beim Elektro-Absatz.

Merz und Söder erweisen der Autoindustrie keinen Gefallen

Damit sich die positive Entwicklung fortsetzt, muss die Politik ein verlässlicher Partner der Autobranche sein und an den klar definierten Leitplanken, also dem Verbrenner-Aus ab 2035, festhalten. Gerade jetzt dürfe man kein Gas rausnehmen, redet Ex-VW-Chef Herbert Diess den Managern ins Gewissen. Politiker wie Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erweisen der Autoindustrie langfristig keinen Gefallen, wenn sie das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 kritisieren. Sie wollen der in der Krise steckenden Branche zwar etwas Gutes tun, erreichen letztlich aber das Gegenteil. Eine Wirtschaftspolitik „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“ zementiert Krisen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Wenn er dennoch in die Wirtschaft eingreift, dann zumindest verlässlich. Wohin eine Politik des Hin und Her führt, hat die Ampel-Koalition mit dem Aus für die E-Auto-Prämie exemplarisch verdeutlicht: Der Markt brach ein und brauchte ein Jahr, um sich wieder zu erholen.

Die Lehre aus dem einstigen Ampel-Auto-Dilettantismus lautet demnach: Jetzt nicht am Verbrenner-Aus rütteln! Die Autoindustrie schafft die Antriebswende. Und der Umwelt tut sie gut. Die politisch Verantwortlichen sollten ihr Wohlwollen und ihre Energie für die Autoindustrie in den Ausbau der Ladeinfrastruktur stecken. Gerade im ländlichen Raum abseits von Autobahnen ist hier viel zu tun. Also: Anpacken statt nörgeln und dauerndes Brüssel-Bashing!

Dabei muss die deutsche Autoindustrie mehr bezahlbare Elektro-Modelle auf den Markt bringen. Dann fährt Deutschland künftig leiser und umweltfreundlicher. Länder wie Norwegen und Dänemark machen vor, wie das geht.