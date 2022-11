"Make Amazon Pay-Day" statt "Black Friday": Amazon-Mitarbeiter streiken

Pünktlich zum "Black Friday" hat Verdi Amazon-Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. An zehn Standorten in Deutschland wird die Arbeit niedergelegt.

Der "Black Friday" wird bei Amazon zum "Make Amazon Pay-Day". Das kündigte Verdi am Donnerstag an. Die Gewerkschaft hat anlässlich des Verkaufstages, an dem der Onlineversandthändler mit zahlreichen Angeboten wirbt, tausende Beschäftigte des Handelskonzerns zu Aktionen zu Streiks aufgerufen. Betroffen davon sind zehn der 20 Lager- und Versandzentren: Achim bei Bremen, Bad Hersfeld (zwei Standorte), Graben bei Augsburg, Dortmund, Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Werne und Winsen (Luhe). Amazon erwartet für die Kunden in Deutschland aber keine Auswirkungen.

Der Streik ist Teil des internationalen Aktionstages "Make Amazon Pay", an dem sich Gewerkschaften, Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie andere Initiativen in mindestens 23 Ländern der Welt beteiligen. "Damit kommt es zum ersten Mal zu einem internationalen Streiktag bei Amazon", sagte Monika Di Silvestre, die bei Verdi für die Gewerkschaftsarbeit bei Amazon zuständig ist. Einem weltweit agierenden Konzern wie Amazon könne man nicht allein lokal, regional oder national begegnen.

Streik bei Amazon: Das fordert Verdi

Die Beschäftigten von Amazon fordern tarifliche Sicherheit, ein festes Einkommen und gute Arbeitsplätze. Seit 2014 setzen sie sich gemeinsam mit Verdi dafür ein. Seitdem haben sich die Stundenlöhne erhöht und der Gesundheitsschutz wurde teilweise verbessert, so die Gewerkschaft. Keiner dieser Erfolge sei aber tariflich abgesichert. Amazon könne die Vereinbarungen jederzeit wieder zurücknehmen und tue das auch. Die Stundenzuschläge in Höhe von zwei Euro, die Amazon den über 20.000 in Deutschland Beschäftigten noch im Frühjahr während der ersten Corona-Welle zahlte, seien im Sommer 2020 wieder gestrichen worden. Ein Amazon-Sprecher sagte, der Einstiegslohn liege inklusive Boni bei fast 13 Euro pro Stunde. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit liege der Jahreslohn im Durchschnitt bei über 33.000 Euro.

Verdi-Streik: Amazon soll Beschäftigte kontrollieren

Nach Angaben von Verdi soll Amazon permanent mit Apps, Scannern und Kameras Daten über seine Beschäftigten sammeln. Über die Kontrollgeräte, die Mitarbeiter mit sich herumtragen, soll der Konzern ständig abrufen, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe benötigen, wann sie Pause machen und wo sie sich befinden. Die Kontrolle reiche sogar bis zur Zustellung der Pakete an der Wohnungstür.

