Analyse

06:14 Uhr

Auch Rüstungshersteller aus der Region buhlen jetzt um die Bundeswehr-Milliarden

Wie viele Eurofighter die Bundeswehr zusätzlich bestellt, ist ungewiss. Auf alle Fälle hat sich der Eurofighter – hier in Lagerlechfeld – gegen die amerikanische F-18 durchgesetzt.

Plus Die Verteidigungsbranche ist in Süddeutschland stark vertreten. Standorte in Manching, Schrobenhausen, Donauwörth, Augsburg und Ulm könnten zusätzliche Aufträge bekommen. Doch die Milliarden sind schnell verteilt.

Von Stefan Stahl

Das Vorpreschen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger soll in Berlin und bei Konkurrenten nicht gut angekommen sein. Denn der Boss des Düsseldorfer Rüstungs-Riesen hat der Bundesregierung rasch zugesichert, ein umfassendes Arsenal zu liefern. Nicht lange, nachdem Kanzler Olaf Scholz zusätzliche Mittel von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr avisiert hat, hob Papperger den Arm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen