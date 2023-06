Apotheken

Wenn Apotheken schließen, wer versorgt Patienten mit Medikamenten?

Plus Lieferengpässe, Bürokratie und Fachkräftemangel machen Apotheken die Arbeit schwer. Viele schließen. Was bedeutet das für die Arzneimittelversorgung der Zukunft?

Von Christina Heller-Beschnitt

Katharina Sommer hat sich zu einem großen Schritt entschlossen. Die 35-Jährige wird die Betriebe ihrer Eltern übernehmen: zwei Apotheken in Senden, im Kreis Neu-Ulm. Das macht Katharina Sommer zu einer Ausnahme. Denn zuletzt haben viele Apotheken geschlossen. Unter anderem, weil den Senior-Chefinnen und -Chefs keine Junioren nachfolgen. Und weil sich kaum noch jemand entscheidet, eine Apotheke neu zu gründen. Das spiegelt sich in der Zahl der öffentlichen Apotheken wider: In den vergangenen Jahren ist ihre Zahl in Bayern um 13 Prozent gesunken – in Schwaben gar um 17 Prozent.

Als Sommers Eltern gründeten, war das anders, erzählt die Nachfolgerin. "Damals haben sich viele nach dem Studium selbstständig gemacht", sagt sie. Von ihren ehemaligen Kommilitonen wagten diesen Schritt wenige. Der Grund: Das unternehmerische Risiko ist vielen zu groß. Denn anders als früher wird es schwerer, mit einer Apotheke Geld zu verdienen – vor allem auf dem Land. Weil die Kosten steigen, die Einnahmen aber nicht so sehr.

