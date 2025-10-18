Mit diesem Dienst können Sie dank KI ganz einfach eine eigene App erstellen

Das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch der Weg zur eigenen App war bis vor Kurzem noch lang. Künstliche Intelligenz hat auch die Hürden für die Erstellung von Webseiten und Smartphone-Apps deutlich gesenkt. Mittlerweile locken viele Anbieter mit dem Versprechen, ohne Programmierkenntnisse in kurzer Zeit ein eigenes Programm für das Handy erstellen zu können. Das schwedische Start-up Lovable etwa ist mit seinem Geschäftsmodell, Apps und Webseiten nur über die Eingabe von Text in natürlicher Sprache von einer KI gestalten zu lassen, sogar zu einem sogenannten „Einhorn“ aufgestiegen. Mit diesem Begriff werden Start-ups bezeichnet, deren Wert Investoren auf über eine Milliarde Euro taxieren.

Deutlich kleiner, aber auch mit einem anderen Fokus, ist das Schweizer Unternehmen Myguide.city License AG aus Sarnen in der Nähe von Luzern, in diesem Bereich aktiv. Verwaltungsrat und IT-Experte Georg Magg ist seit drei Jahren mit an Bord und erklärt den Impuls zur Entwicklung des Diensts Myperfect.app so: „Der Impuls kam aus dem Schweizer Mittelstand. Gerade für kleinere Unternehmen ist es oftmals zu teuer und aufwendig, eine eigene App programmieren zu lassen.“ Doch ohne digitale Präsenz ist heute nur schwer ein Geschäft zu machen.

Finanziert wird der Dienst über eine monatliche Gebühr

Das Unternehmen hat eine Software entwickelt, mit der auch Laien nach einem Baukastenprinzip sehr einfach eine App erstellen können. Bezahlt wird der Service über eine monatliche Gebühr, gestaffelt im Wesentlichen nach dem Umfang des zur Verfügung gestellten Speichervolumens und der Anzahl der möglichen App-Nutzer. Für private Nutzer und mit eingeschränktem Umfang ist der Dienst bislang kostenlos. „Wir sind keine Datenkrake. Die Daten unserer Kunden gehören nur ihnen, wir können sie nicht einsehen und werten sie auch nicht zu Werbezwecken aus“, betont Magg den seiner Ansicht nach wichtigsten Unterschied zu vielen anderen Anbietern, vor allem aus den USA.

Die Zielgruppe ist sehr breit: Vom Zimmervermieter über Restaurants und Händler bis zum Handwerksbetrieb können Unternehmen über eine App einen direkten Kanal zu Kunden und Geschäftspartnern eröffnen. „Ein Golfplatz kann Klubmitglieder so untereinander vernetzen und gleichzeitig die Platzbuchung über die App anbieten“, gibt Magg ein Beispiel. Aber denkbar sind viele weitere Anwendungen, von der App speziell für einen Messeauftritt oder eine Hausmesse bis hin zur Plattform für Kundenkontakte. „Webseiten informieren, Social-Media-Kanäle kommunizieren, unsere Apps bieten eine Mischung aus beidem“, erklärt Magg.

Auch Vereine können über eine App ihre Mitglieder an sich binden

Wegen der vergleichsweise überschaubaren Kosten sieht Magg auch Potenzial bei anderen Zielgruppen: Städte und Gemeinden etwa, die über eine kommunale App ihre Bürgerinnen und Bürger informieren und direkt auf Dienstleistungen der Verwaltung verweisen können. „In der Schweiz hat sich bereits eine erste Gemeinde für so eine App entschieden“, erklärt Magg. Aber auch Vereine können mit einer App ihre Mitglieder besser einbinden. Anders als in Chatgruppen ist in einer App vielleicht auch die Bildergalerie vom jüngsten Auswärtsspiel aufrufbar oder ein Ticketshop und die aktuelle Tabelle.

Maggs Angaben zufolge arbeitet ein Team von 20 Entwicklern an der Software, die laufend fortgeschrieben wird. „Alle Team-Mitglieder sitzen in Europa und auch alle Daten der Kunden bleiben hier“, versichert er. Dies sei mittlerweile vielen Kunden sehr wichtig. Gestartet ist der Dienst nun in Europa, prinzipiell hätten aber kleinere Unternehmen überall ähnliche Bedürfnisse.