Drei Männer erzählen: Darum wollte ich nach der Ausbildung mehr

Plus Ausbildung abgeschlossen, Gesellenbrief in der Tasche. Und was jetzt? Drei Menschen erzählen, wie sie die Karriereleiter hochgeklettert sind.

Von Dominik Bunk

Nach dem Schulabschluss geht es darum, in welchem Beruf man sein Glück findet. Wer sich etwa für eine duale Ausbildung entscheidet, ist damit nicht automatisch bis zur Rente an die Gesellenstelle gefesselt. Denn Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt es danach viele. Egal, ob Techniker, Meister, ein Studium zum Bachelor oder etwas ganz anderes. Die drei genannten Beispiele stehen immerhin laut deutschem Qualifikationsrahmen auf dem gleichen Niveau. Und laut IHK wird der Gehaltsunterschied zwischen den verschiedenen Qualifikationen bis zum Ruhestand immer kleiner. Drei Menschen erzählen, auf welchem Weg sie die Karriereleiter erklimmen.

Als Meister Verantwortung für Menschen tragen und mitentscheiden

Nedzad Amdiji ist 38 Jahre alt und Industriemeister. Als Segmentleiter für mehrere Bereiche ist er für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei MAN in Augsburg zuständig. In die Berufswelt gestartet ist er mit einer Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. 2014 schloss der mittlerweile dreifache Vater die Prüfung zum Industriemeister ab. „Als ich den Meister hatte, war ich zunächst noch eineinhalb Jahre an der CNC-Anlage“, erzählt er. Dort werden computergesteuert verschiedene Bauteile herausgefräst. In dieser Zeit erhielt er aber schon mehrere Projekte, die er umsetzen konnte. Er bewährte sich mit seiner Arbeit, erzählt der 38-Jährige. 2016 war es dann für ihn so weit: Er stieg zum Teamleiter auf und war plötzlich für 25 Menschen und 15 Produktionsanlagen in seinem Unternehmen verantwortlich. 2019 stieg er weiter auf, zu seiner jetzigen Stelle als Segmentleiter. „Aktuell bin ich zufrieden.“

