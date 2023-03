Arbeitsmarkt

Kurzarbeit trotz Milliardengewinn: Nutzen Unternehmen die Regeln aus?

Plus Mercedes-Benz schreibt glänzende Zahlen, dennoch meldet das Unternehmen Kurzarbeit an. Das ist kein Einzelfall. Warum die Regeln zur Mitnahme von Leistungen einladen.

Der öffentliche Erregungspegel hat schnell Maximalausschlag erreicht: Mitte Februar verkündete Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius glänzende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, nur ein paar Tage später kündigte der Konzern dann Kurzarbeit an. An elf Tagen könnten rund 700 von 12.500 Beschäftigten im Werk in Bremen in Kurzarbeit gehen. Als Grund dafür nannte eine Konzernsprecherin in der FAZ Lieferschwierigkeiten. Damit steht die Frage im Raum: Nutzen Unternehmen die großzügigen Kurzarbeitsregeln aus? Maximiert die Wirtschaft ihre Profite mit Millionen Euro aus den Sozialkassen?

