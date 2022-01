Offene Stellen bleiben frei: Bayern bildet die falschen Fachkräfte aus

Plus Schon heute können Firmen immer mehr Stellen nicht besetzen. Die Lage dürfte sich verschärfen. Das wird zur Gefahr für den Aufschwung.

Der bayerische Arbeitsmarkt brummt auch in der Krise. Ralf Holtzwart, Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Nachfrage nach Fachkräften hat durch die Krise nur eine kurze Delle erlitten. Bereits jetzt sind wir wieder über dem Niveau von vor der Krise. Wir können die Nachfrage der Wirtschaft nicht aus dem Bestand der Arbeitslosen decken.“ Längst ist das Besetzen offener Stellen für viele Firmen ein Problem – und die Lage dürfte sich weiter zuspitzen.