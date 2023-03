Arbeitsmarkt

Wirtschaft fordert strengere Regeln für Kurzarbeit

Plus Vor allem in der Autoindustrie wird das Instrument überdurchschnittlich genutzt. Das sorgt für Ärger bei vielen Mittelständlern, die händeringend Fachkräfte suchen.

Von Matthias Zimmermann

Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit steigt wieder. Im Februar waren es knapp neun Prozent mehr als im Monat zuvor, insgesamt rund 220.000 Menschen. Das sind so viele wie seit Juni vergangenen Jahres nicht mehr. Insgesamt liegt die Kurzarbeit aber weiterhin auf niedrigem Niveau: Anteilsmäßig an allen Beschäftigten kletterte die Quote von 0,6 auf 0,7 Prozent. Das geht aus Schätzungen des Ifo-Instituts und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Besonders stark betroffen ist die Autoindustrie. Dort sind immer noch fast fünf Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit.

