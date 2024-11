Zahl der Arbeitslosen in Bayern leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. 285.477 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das sind 1.149 weniger als im Oktober. Vor einem Jahr im November waren jedoch noch 31.199 Menschen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote im November lag weiter bei 3,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote um 0,4 Punkte an.

«Im industriestarken Bayern wirkt sich die anhaltende wirtschaftliche Rezession besonders stark aus und lässt die Unternehmen bei Neueinstellungen zögern», sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz, laut Mitteilung. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. November vorlag.