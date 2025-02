Forstarbeiter von Baum erschlagen

Ein junger Forstarbeiter ist im Schwarzwald-Baar-Kreis von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 19-Jährige in einem Waldgebiet bei Schonach im Schwarzwald einen Baum fällen. Um weiteres Werkzeug zu holen, habe er seine Arbeit am Freitag kurz unterbrochen.

Als er an dem Baum vorbeiging, neigte sich dieser laut Polizei und stürzte um. Dabei traf der umstürzende Baum den jungen Mann den Angaben zufolge tödlich am Kopf. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und dem Einsatz des Rettungshubschraubers habe ein Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen können, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.