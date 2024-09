Arbeiter stürzt mit Gabelstapler ab und stirbt

Ein Mann ist bei Arbeiten mit einem Gabelstapler in Nordrach (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel er am Mittwoch etwa zwei Meter tief in einen an das Betriebsgelände angrenzenden Bachlauf, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte der Gabelstapler wohl auf den Mann. Genauere Umstände zum Unfall waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.