US-Nationalparks: An diesen Tagen ist 2025 der Eintritt frei

Von den Everglades in Florida, über Arches in Utah bis hin zu Yosemite in Kalifornien: Alle US-Nationalparks, die sonst Eintritt kosten, sind an bestimmten Tagen im Jahr traditionell gratis zugänglich. 2025 sind es die folgenden Tage, so der National Park Service (NPS):

Zu beachten ist: Für einzelne Parks kann auch an den Tagen mit kostenfreiem Zutritt eine Vorabreservierung nötig sein. Eine Übersicht dazu und über die Eintrittspreise findet sich auf der Website des NPS.