Elf Prozent können sich jeden zweiten Tag keine vollwertige Mahlzeit leisten

Die Inflation trifft vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen. Die Tafeln in Deutschland sind an der Belastungsgrenze.

Die Europäische Zentralbank hat vergangene Woche weitergemacht, den Leitzins auf 4,25 Prozent erhöht, die Inflation geht zurück, bleibt aber hoch. Und das hat weiter Folgen für das soziale Gefüge, in Deutschland steht dafür nun auch diese Zahl: 11,4 Prozent. So hoch ist der Anteil der Menschen - es sind etwas mehr als 9,5 Millionen -, die sich im vergangenen Jahr nicht jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten konnten. Das belegen Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat, die von Bundestagsfraktion der Linken angefragt wurde. 2021 waren es den Angaben zufolge noch 10,5 Prozent gewesen, die mitteilten, unfähig zu sein, sich "jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel, Fisch oder eine entsprechende vegetarische Mahlzeit" zu finanzieren. Besonders stark war der Anstieg bei den Alleinerziehenden. Hier stieg der Anteil innerhalb eines Jahres von 16,7 (2021) auf 19,3 Prozent.

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, sagte: "Armut und Inflation zeigen sich auch an diesen Zahlen. Wieder sind Kinder besonders betroffen. Bei Alleinerziehenden fehlt bei jedem Fünften das Geld für gute Mahlzeiten." Bartsch warf der Bundesregierung vor, "nichts" gegen die Preisexplosionen bei Lebensmitteln getan zu haben. Der Supermarkt sei "zum Hort des Abkassierens geworden. Je höher die Preise, desto höher die Nudeln-mit-Ketchup-Quote". Er fordert: "Wir brauchen mindestens eine zeitweise Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, konsequente staatliche Preiskontrollen bei den Supermarktkonzernen und die Einführung einer echten Kindergrundsicherung."

DIW-Experte: Niedrige Einkommensschichten sind besonders stark betroffen

Jan-Christopher Scherer arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) unter anderem zu Fragen der Verteilung. Er ordnet die Eurostat-Zahlen im Gespräch mit unserer Redaktion ein: "Der gestiegene Anteil derer, die sich nicht regelmäßig eine vollwertige Mahlzeit leisten können, ist eine Folge der stark gestiegenen Verbraucherpreise. Insbesondere Lebensmittel haben sich in den vergangenen Monaten sehr deutlich verteuert, dies belastet die realen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Dazu kommt, dass staatliche Transferzahlungen erst mit Verzögerung an die tatsächliche Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden." Auch wenn die Raten mittlerweile wieder leicht sänken, bleibe der Preisanstieg nach wie vor deutlich erhöht. Scherer verdeutlicht: "Niedrige Einkommensschichten sind besonders stark von den höheren Lebensmittelpreisen betroffen, da sie im Vergleich zu Beziehern größerer Einkommen einen höheren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel und weitere Grundbedürfnisse wie etwa Wohnkosten aufwenden müssen."

Nach Angaben des Ifo-Instituts gaben rund 20 Prozent der deutschen Haushalte bereits 2021 ihr gesamtes Einkommen für den Konsum aus. Daraus folgt für die Haushalte mit niedrigem Einkommen, sagt Ifo-Konjunktur-Experte Timo Wollmershäuser, dass "bei einem Anstieg der Verbraucherpreise, der höher ist als der Anstieg des Haushaltseinkommens, zwangsläufig die Menge an konsumierten Waren und Dienstleistungen reduziert werden muss". Es sei denn, man verschulde sich. Auch Wollmershäuser sagt: "Erschwerend kommt für Haushalte mit niedrigem Einkommen hinzu, dass ihre individuelle Inflationsrate derzeit auch etwas höher ist als die der Haushalte mit höherem Einkommen, da bei Haushalten mit niedrigem Einkommen Nahrungsmittel - und damit die Komponente im Verbraucherpreisindex mit dem größten Preisanstieg - einen höheren Anteil an den monatlichen Ausgaben ausmachen."

Tafel Deutschland: Sind an der Belastungsgrenze

Die Tafel Deutschland sammelt an über 960 Standorten in Deutschland Lebensmittel im Handel sowie bei Unternehmen und verteilt diese an arme Menschen. Nach Angaben des Vereins haben die Tafeln in Deutschland - seit Russland die Ukraine überfallen hat - im Schnitt 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden. Zudem kämen nach Angaben eines Sprechers vermehrt Menschen, die einen Job haben - aber auch weiterhin sehr viele Rentnerinnen und Rentner sowie vermehrt Studierende. Die Tafeln und ihre größtenteils ehrenamtlichen Helfenden seien an und über der Belastungsgrenze. Zudem fehlen Lebensmittelspenden.

