Zum Atomausstieg: So setzt sich der Strommix in Deutschland zusammen

Deutschland hat seine letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Wie viel hat der Strom aus Kernenergie zuletzt noch ausgemacht? Und wie setzt sich unser Strommix zusammen?

Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Am Samstag gingen die letzten drei Kernkraftwerke – Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 – vom Netz. Was bedeutet das für die Stromversorgung in Deutschland?

Wie viel Strom lieferten die Atomkraftwerke zuletzt noch?

Atomkraft hat 2022 nur noch etwas mehr als sechs Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms ausgemacht. Im Jahr davor waren es noch 12,6 Prozent. Der Wert hatte sich halbiert, weil bereits Ende 2021 drei der bis dahin sechs Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden. Im ersten Quartal 2023 hat die Atomkraft sogar nur noch noch 4,5 Prozent ausgemacht.

Langfristig soll der fehlende Atomstrom durch Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt werden. Aktuell machen Erneuerbare etwas weniger als die Hälfte des in Deutschland erzeugten Stroms aus. Der Anteil steigt, allerdings nicht so schnell wie geplant. Weil der Ausbau dieser Alternativen nicht weit genug fortgeschritten ist, warnen Expertinnen und Experten, dass der Atomausstieg kurzfristig durch mehr klimaschädlichen Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken kompensiert werde.

Solange sie in Betrieb waren, lieferten die Atomkraftwerke nahezu zu jedem Zeitpunkt die gleiche Menge Strom. Die Kontinuität ist ein großer Vorteil dieser Art der Energiegewinnung. Vor allem, wenn man Atomstrom mit dem aus erneuerbaren Energien vergleicht: Windräder liefern bei Sturm extrem große Strommengen, bei Flaute überhaupt keine. Solaranlagen versorgen in der Mittagshitze im Sommer viele Haushalte, im Winter hingegen nur wenige und nachts gar keine. Wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht, ist die Rede von der sogenannten Dunkelflaute.

Wie viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, schwankt stark

Damit auch dann der Kühlschrank läuft, das Handy lädt und der Fernseher flimmert, muss die Lücke im Stromnetz ausgeglichen werden. Strom zu speichern – etwa mit Pumpkraftwerken – ist nur begrenzt möglich, außerdem ist der Wirkungsgrad gering, es geht also viel Energie verloren. Stattdessen wird auf Kraftwerke gesetzt, deren Leistung schnell hoch- und später schnell wieder heruntergefahren werden kann: Kohle- und Gaskraftwerke. Diese sind jedoch klimaschädlich. Anders als bei Wind- und Solarkraft entstehen große Mengen CO₂.

Besonders problematisch sind Kohlekraftwerke, diese verursachen für die gleiche Menge Strom fast ein Drittel mehr CO₂

als Gaskraftwerke. Erdgas ist infolge Russlands Krieg gegen die Ukraine jedoch knapp und teuer geworden. Um eine Gaskrise abzuwenden, entschied das Wirtschaftsministerium daher, dass 13 Kohlekraftwerksblöcke nicht wie geplant abgeschaltet werden sollen.

Das zeigt sich auch im Strommix: Ziemlich genau ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms stammte 2022 aus Kohle, mehr als aus jedem anderen Energieträger. Der Anteil ist damit im Vergleich zu 2021 sogar noch ein wenig gestiegen. Der Anteil an Strom aus Erdgas ist hingegen leicht zurückgegangen und lag bei etwa elf Prozent.

Wie viel Strom exportiert und importiert Deutschland?

Nun kann der deutsche Strommarkt nicht isoliert betrachtet werden, denn Strom wird permanent importiert und exportiert, um Engpässe, Überschüsse und Schwankungen im Netz auszugleichen. Deutschland hat 2022 etwa 49 Millionen Megawattstunden importiert, das ist etwa ein Zehntel der Menge, die im Land produziert wurde. Exportiert wurde aber noch deutlich mehr, nämlich 76 Millionen Megawattstunden.

Der Abstand zwischen Import und Export ist gestiegen. Das liegt vor allem an Deutschlands Handel mit Frankreich. Das Nachbarland, das bei seiner eigenen Energieversorgung vor allem auf Atomstrom setzt, war 2021 noch das wichtigste Importland für Deutschland. 2022 drehte sich aber das Verhältnis und Deutschland lieferte Frankreich mehr Strom als umgekehrt. Das lag an technischen Problemen der Kernkraftwerke, die in Frankreich vor allem im Sommer für Engpässe sorgten.

In dieser Zeit half Deutschland aus, zu einem großen Teil mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Generell kann das europäische Stromnetz helfen, wenn Landstriche von einem Strommangel betroffen sind. Dunkelflauten können zwar große Gebiete betreffen, aber nicht den ganzen Kontinent gleichzeitig. Engpässe sollen in Deutschland langfristig außerdem mit Gaskraftwerken ausgeglichen werden, die dann mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen.

Deutschland plant derweil, den Anteil erneuerbarer Energien stetig zu erhöhen: Bis 2030 soll er bei mindestens 80 Prozent liegen. Und bis 2045 soll das Land klimaneutral sein, so wurde es im Klimaschutzgesetz vereinbart.