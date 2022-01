Atomkraft

vor 46 Min.

Ein Endlager in Bayern? So läuft die Suche nach einem Ort für den Atommüll

Plus Die EU möchte Atomenergie als nachhaltig einstufen lassen. Das könnte mehr radioaktiven Müll verursachen. Dabei gibt es keine Lösung für den, der jetzt schon da ist.

Von Stefan Küpper

Endlager. Das klingt immer so, als wären die Sachen dann verräumt, endlich erledigt. Vielleicht muss man deshalb so anfangen: Die Kinder, die heute geboren sind, werden Großeltern sein, wenn alles geklappt hat, was nun kommt. Die Jüngsten von heute werden als Alte noch erleben, wie die letzten Behältnisse mit Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken tief in die Erde gelassen werden. Wie dann, vielleicht zehn Jahre lang, der Bergbau darüber verschlossen und abgesichert wird. Und dann die Jahrtausende danach beginnen.

