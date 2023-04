Wer ist Deutschlands attraktivster Arbeitgeber?

LinkedIn erstellt jedes Jahr eine Rangliste mit den attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland. Der Spitzenreiter der "LinkedIn Top Companies 2023" holte sich den Titel zum dritten Mal in Folge.

Auch für dieses Jahr hat das soziale Netzwerk LinkedIn eine Rangliste mit den attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland erstellt. Spitzenreiter der "LinkedIn Top Companies 2023" ist zum dritten Mal in Folge Siemens. In der Liste tauchen die 25 Arbeitgeber auf, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten.

Auf den Plätzen hinter Siemens landeten in diesem Jahr Syntegon und Biontech. Damit gehen die ersten drei Plätze an deutsche Unternehmen. Insgesamt haben neun der Top-Ten-Unternehmen ihren Hauptsitz in der Bundesrepublik. Die Branchen der beliebtesten Arbeitgeber sind breit gefächert. Doch 2023 stechen besonders Chemie- und Pharmaunternehmen hervor. Mit Biontech, Bayer, Boehringer Ingelheim, BASF, Sanofi und Roche tauchen sieben große Namen der Branche in den Top 25 auf. Verglichen mit der Liste vom vergangenen Jahr konnten sich nur vier Unternehmen in den Top 25 behaupten. 2023 kamen 21 Unternehmen neu dazu.

"LinkedIn Top Companies 2023": Die 25 attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands

Das sind die "LinkedIn Top Companies 2023":

Siemens Syntegon Biontech Amazon Simon-Kucher SAP BMW Group Adidas Deutsche Telekom Bayer Bain & Company Doctolib Boehringer Ingelheim Airbus Thermo Fisher Scientific ZF Group Enpal Atruvia Douglas Bytedance BASF Sanofi Roche RWE Procter & Gamble

"Nach drei Jahren Pandemie ist der Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr von großen Umbrüchen geprägt", erklärt Jakob Schulz, Redaktionsleiter Editorial DACH bei LinkedIn. Dazu würden unter anderem enorme Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und auch Trends wie das sogenannte Quiet Quitting, der Dienst nach Vorschrift, zählen. Unternehmen müssten sich überlegen, wie sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder mehr motivieren können, um diese zu halten. "Außerdem spielen Weiterbildungen und interne Entwicklung eine wichtige Rolle, um dem Abwandern der Belegschaft entgegenzuwirken. Denn trotz einer unsicheren wirtschaftlichen Lage herrscht in Deutschland immer noch großer Fachkräftemangel", so Schulz.

So werden "LinkedIn Top Companies" ausgewählt

Für die Liste wurden exklusive Daten von LinkedIn, beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten, das Kompetenzwachstum der Mitarbeiter oder die Unternehmensstabilität, analysiert und ausgewertet. Insgesamt fließen acht Faktoren in das Ranking mit ein, die erwiesenermaßen zu einer beruflichen Weiterentwicklung führen: Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum, Unternehmensstabilität, externe Jobaussichten, Unternehmensaffinität, Geschlechterverteilung, Bildungsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Arbeitgeberrelevanz im betreffenden Land.

