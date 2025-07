Wie besteht Schwabens Wirtschaft im Schatten von Donald Trump?

Es scheint wie aus einer anderen Zeit. Dabei ist es erst ein Jahr her, dass gerätselt wurde, wer die größten Chancen haben wird, die US-Wahl zu gewinnen. Ob der Republikaner Donald Trump zum zweiten Mal Präsident wird. Oder ob die Demokratin Kamala Harris sich doch durchsetzt. Der Ausgang ist bekannt. Und seit Trump abermals im Weißen Haus regiert, ist in der exportorientierten Wirtschaftswelt in Schwaben nur noch wenig wie zuvor. Das ist auf dem Sommerfest der Industrie- und Handelskammer deutlich geworden, wo sich rund 400 Gäste darüber austauschten, wie sich heimische Unternehmen im Schatten der Großmächte aufstellen können.

Das größte Problem, sagte IHK-Präsident Reinhold Braun, ist seit der Wahl Trumps die fehlende Planungssicherheit. „Man liefert heute eine Bestellung aus, kann aber nicht sagen, welche Zölle in drei Monaten darauf fällig werden“, erklärte er. „Das ist hyperkritisch.“ Sein Unternehmen Sortimo - ein Ausrüster für Fahrzeuge - kenne die Situation gut. Es habe 14 Tochterunternehmen und sei auch in den USA aktiv.

IHK-Präsident Reinhold Braun: Reformen von Schwarz-Rot sind allenfalls ein „erster Schritt“

Um zu bestehen, bräuchten die Unternehmen hierzulande bessere Rahmenbedingungen. Die Reformen der schwarz-roten Bundesregierung seien allenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. „Es muss noch viel folgen“, sagte Braun. „Uns fehlt bisher der Reformwille“, kritisiert er. Aber er sieht auch eine Verantwortung bei den Firmen selbst: „Es war früher nicht alles gut und es wird künftig nicht alles gut sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und Ideen austauschen“, meinte Braun. „Wir brauchen Innovation und müssen ins Risiko gehen.“

Dass die Unternehmen mit Blick auf die USA bald mehr Planungssicherheit haben werden, davon geht Professor Michael Witt nicht aus. Der gebürtige Augsburger lehrt am renommierten King‘s College in London und entwickelte Szenarien, wohin die Weltpolitik steuern könnte. „Ich denke nicht, dass sich in den nächsten dreieinhalb Jahren viel ändern wird“, sagte Witt - auch, wenn es einen Zoll-Deal der EU mit den USA geben sollte: „Ich denke nicht, dass Donald Trump weiß, was er morgen machen wird.“

Professor Michael Witt: Die USA sind keine Hegemonialmacht mehr

Deutlich wird für ihn, dass sich die Welt neu sortiert. Betrachtet man die Kaufkraft, sei China bereits die größte Volkswirtschaft, erklärte Witt. Der Machtgewinn geht zulasten der USA. „Die frühere Hegemonialmacht USA hat an Stärke verloren und ist keine Hegemonialmacht mehr.“ Es sei wahrscheinlich, dass Europa auf sich allein gestellt sein könnte. Und nicht unwahrscheinlich erscheint ihm, dass sich neben China, den USA und Europa bald Indien als vierter Block in der Weltpolitik schiebt.

Was bedeutet das für Unternehmen? „Der Handel zwischen den Blöcken wird schwieriger“, prognostiziert Witt. „Ich denke nicht, dass wir zu Zollsätzen zurückkommen, die wir vor der Präsidentschaft von Donald Trump hatten.“ Auch wenn Trumps Amtszeit zu Ende ist, könnten die US-Wähler ähnlich denkende Politiker ins Amt heben. Für Witt steht deshalb fest: „Die Deglobalisierung ist schon da.“ Unternehmen investieren weniger im Ausland, der globale Handel stagniere.

Nach Trump könnten ähnliche Politiker gewählt werden

Und trotzdem hat Witt Hoffnung: „Noch ist die Welt nicht verloren. Die Zeiten werden härter, wir werden viele Anpassungsprozesse sehen. Ich bin aber optimistisch, dass kleine und mittelständische Unternehmen überleben werden, die den Ersten Weltkrieg überstanden haben, den Zweiten Weltkrieg und die Ölkrise.“ Auch in der EU gebe es „Schätze“, die gehoben werden könnten, zum Beispiel im Handel mit Dienstleistungen.

Ähnlich sieht es IHK-Präsident Braun: Unternehmer müssten „Mutmacher“ sein, sagte er. Und die Stimmung unter den Firmen sei „grundsätzlich gut“.