Audi-Chef Döllner: „2026 wird der Aufbruch von Audi sichtbar“

Herr Döllner, Sie sind seit zwei Jahren Audi-Chef. Ist das der härteste Job Ihres Lebens? Sie haben zuvor in führenden Funktionen bei Porsche und VW reichlich Management-Erfahrung gesammelt.

Gernot Döllner: Es ist der spannendste Job meines Lebens. Es fühlt sich richtig gut an, bei Audi zu sein. Der Job macht mir Spaß – jeden Tag. Es ist toll, mit den richtigen Menschen daran zu arbeiten, das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Ich arbeite mit großer Leidenschaft für das Unternehmen. Alles, was ich bislang in verschiedenen Positionen an Erfahrungen sammeln konnte, kann ich jetzt bei Audi einbringen.

Macht es wirklich jeden Tag Spaß, Audi-Chef zu sein? Was empfinden Sie, wenn Sie das „Manager Magazin“ lesen und dort erfahren, Sie würden bei Audi ein „brutales Regime“ führen? Der Bericht wurde mit vier Ringen und einer roten Trump-Kappe garniert, auf der steht „Make Audi great again“. Und die „Zeit“ warf in Bezug auf Ihren Führungsstil die Frage auf: „Neuer Vorsprung durch Härte?“

Döllner: Audi befindet sich in der größten Veränderung der Geschichte des Unternehmens. Wir haben den konsequenten Umbau der Firma eingeleitet. Die Organisation wurde verschlankt und das Management haben wir von vier auf drei Ebenen reduziert. Davon ist natürlich nicht jeder sofort begeistert.

Gehen Sie als Chef-Reformer zu hart vor?

Döllner: Man darf Klarheit nicht mit Härte verwechseln. Wir gehen die Reformen als Vorstandsteam sehr konsequent an. Denn: Audi braucht das. Und da sind wir mit der Mitbestimmung absolut auf einem gemeinsamen Nenner.

Also mit dem Betriebsrat und dessen Vorsitzenden Jörg Schlagbauer, der Ihren Kurs grundsätzlich stützt.

Döllner: Wir alle wollen Audi gemeinsam zukunftssicher machen – und das langfristig. Im Ringen um eine gute Zukunft für Audi kommt der Vorstand auch immer wieder mit dem Betriebsrat zu guten Lösungen – und das nach intensiven, manchmal auch harten Diskussionen in der Sache. Genau das brauchen wir übrigens auch in ganz Deutschland wieder.

Was stellen Sie sich hier konkret für Deutschland vor?

Döllner: Wir müssen in Deutschland wieder den Mut finden, es uns zuzumuten, Themen offen anzusprechen, um die besten Lösungen zu finden. Bei Audi machen wir das. So schaffen wir im Dialog mit dem Betriebsrat Planungssicherheit für das Unternehmen. Die Beschäftigten erkennen, dass der konsequente Umbau von Audi alternativlos ist.

So textete Herr Schlagbauer über Sie nicht „Vorsprung durch Härte“, sondern meinte als Oberbayer: „Der Kerl packt an.“ Sind Sie der Audi-Anpacker?

Audi-Chef Genot Döllner baut das Unternehmen kräftig um. Foto: Audi AG

Döllner (lächelt): In dieser Beschreibung finde ich mich eher wieder. Es ist gut, dass der Vorstand eine klare Richtung vorgegeben hat.

Herr Schlagbauer merkte indes auch an, dass Sie manchmal mit einer „rustikalen Art“ auftreten, die nicht unbedingt gutgeheißen werde. Nehmen Sie sich solche Anmerkungen zu Herzen?

Döllner: Herr Schlagbauer und ich haben einen extrem guten Austausch und diskutieren offen. Dazu gehört auch ehrliches Feedback, das wir uns gegenseitig geben. Ohne Feedback kommt man in einer Organisation nicht vorwärts. Solche Anmerkungen macht er immer zuerst persönlich gegenüber mir, nicht in den Medien. Das ist Bestandteil unserer Unternehmens-Kultur. Und das finde ich richtig.

Sie sind also offen für Kritik?

Döllner: Natürlich! Niemand macht alles richtig. Auch wenn es einmal eine Besprechung gibt, in der es zu hoch hergeht, habe ich keine Schwierigkeit damit, mich zu entschuldigen.

Auf alle Fälle haben Sie sich einen harten Job ausgesucht. Angesichts der Zoll-Politik Trumps, des schwächelnden chinesischen Marktes und der Ungewissheit, ob in Europa über 2035 hinaus Verbrenner-Autos produziert werden dürfen, könnte einem als Audi-Chef der Spaß vergehen.

Döllner: Die größte Herausforderung ist die Summe aller Herausforderungen. Zu den globalen Unwägbarkeiten kommt der Wandel hin zur Elektromobilität. Zudem erleben wir einen Paradigmenwechsel, denn Autos werden künftig von der Software her entwickelt. In Sachen E-Mobilität hat Audi bereits Standards gesetzt.

Was bei der Software noch nicht der Fall ist.

Döllner: Einige Modellanläufe haben wir in der Vergangenheit aufgrund von Software-Themen verschoben. Das stimmt. Aber das haben wir mittlerweile im Griff. Jetzt kommen die neuen Autos Schritt für Schritt auf den Markt.

Haben Sie die Software-Probleme wirklich im Griff?

Döllner: Die Software-Themen haben wir systematisch abgearbeitet. Wir sind in der Hinsicht stabil aufgestellt, inklusive der Software-Updates in den nächsten Jahren.

Doch Audi hat ein nach wie vor bestehendes dickes China-Problem, lieferte der Autobauer im ersten Halbjahr 2025 doch dort nur knapp 288.000 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Döllner: Wir haben uns in China im Rahmen unserer Audi-Agenda grundlegend mit unseren Joint-Venture-Partnern vor Ort neu aufgestellt. Auf der Messe in Shanghai haben wir fünf neue Modelle, die speziell für den chinesischen Markt zugeschnitten sind, vorgestellt und bringen sie aktuell auf den Markt. Und wir haben mit dem chinesischen Partner SAIC eine neue Schwestermarke speziell für China geschaffen, um zusätzliche Kundengruppen anzusprechen. Das erste Serienmodell der neuen Marke haben wir in nur zwei Jahren entwickelt.

Bei der in Großbuchstaben geschriebenen Marke AUDI verzichtet das Unternehmen in China auf die vier Ringe. Das mussten Sie sicher gegen Widerstände durchsetzen.

Döllner: Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, die zu unserer Rolle als Pionier im Markt passt. Audi war die erste Premium-Marke, die nach China gegangen ist, und Audi war die erste Premium-Marke, die in China Autos produziert hat. Und Audi ist der erste nicht-chinesische Anbieter, der im Premium-Segment mit einer neuen Marke antritt, um technikbegeisterte junge Kunden zu gewinnen. Wir erneuern uns in China und gehen gerade im Elektro-Segment in den Wettbewerb mit chinesischen Anbietern. Audi ist in China progressiv unterwegs.

Wie kommen die neuen Audi-Autos ohne vier Ringe in China an?

Döllner: Die Resonanz ist sehr positiv. Der Markterfolg wird in den nächsten Monaten sichtbar werden.

Doch kann Audi wirklich die China-Krise überwinden und das Geschäft dort wieder in den positiven Bereich drehen?

Döllner: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir als Premiummarke in China weiterhin ein starker Player bleiben. Die Modelloffensive, die wir schon in Europa und in den USA vollzogen haben, läuft jetzt zeitversetzt in China an. Jetzt kommen die neuen Modelle wie der A5, A6 e-tron, Q5 und Q6 e-tron schrittweise auch in China an. Das gibt uns als Marke mit den vier Ringen Rückenwind. Zusätzlichen Rückenwind verleihen uns die Elektro-Autos der neuen Schwestermarke.

Doch zu alter China-Stärke wird Audi angesichts der vielen neuen Konkurrenten wohl nicht mehr aufschließen können.

Döllner: Ich glaube schon, dass Audi, was das absolute Volumen der verkauften Autos betrifft, aufschließen kann. Vermutlich werden wir aufgrund vieler neuer chinesischer Wettbewerber nicht mehr so hohe Marktanteile wie einst erreichen. Aber Audi ist nach wie vor stark mit Verbrenner-Autos, und in Sachen E-Modellen holen wir jetzt auf.

Dieses Auto sieht Audi-Chef Gernot Döllner als Wendepunkt für das Unternehmen. Das Modell Concept C stehe für Klarheit. So wolle er auch den in der Krise steckenden Autobauer wieder nach vorne bringen. Foto: Audi AG

Apropos Verbrenner: Sie haben das vom einstigen Audi-Chef Markus Duesmann verkündete Ziel, 2033 das letzte Auto mit Verbrennungsmotor zu verkaufen, kassiert. Erlebt der Verbrenner ein Comeback unter Ihrer Regie?

Döllner: Seit ich Audi-Chef bin, setzen wir auf einen Dreiklang aus Elektro-Autos, Hybrid-Fahrzeugen und Verbrenner-Modellen. Weltweit betrachtet ist der Trend zu Elektroautos ungebrochen. Im Premium-Bereich sind rund 20 bis 25 Prozent der verkauften Fahrzeuge Elektroautos. Wir gehen davon aus, dass Audi 2030 schon zu 50 Prozent reine Elektroautos verkauft. Der Trend geht eindeutig in Richtung Elektromobilität.

So sieht der Audi-Roadster Concept C von hinten aus. Foto: Audi

Wie können die politisch Verantwortlichen in Deutschland und in Europa Auto-Hersteller wie Audi besser unterstützen? Bayerns Ministerpräsident Söder fordert, das auf EU-Ebene vorgesehene Verbrenner-Aus im Jahr 2035 müsse fallen.

Döllner: Das Ende der staatlichen Kaufprämien für Elektroautos hat Kunden in Deutschland verunsichert. Der Fall zeigt: Unsere Branche braucht vor allem stabile Rahmenbedingungen. Das wünsche ich mir von den politisch Verantwortlichen in Brüssel und Berlin. Es geht in erster Linie um eine realistische Betrachtung des Themas durch die Politik. So hat sich etwa Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2050 weitgehend klimaneutral zu sein. Was den Verkehrssektor betrifft, funktioniert das aber nur mit Elektromobilität. Das klare politische Bekenntnis dazu fehlt aktuell.

Dann ist der Vorstoß Söders, das CO₂-Ziel aufzuweichen, kontraproduktiv?

Döllner: Audi ist jedenfalls mit Verbrennern, Hybrid-Modellen und Elektroautos flexibel aufgestellt, was die Antriebsart der Autos betrifft. Wir kommen den gesetzlichen Verpflichtungen nach.

Noch einmal: Soll es beim Verbrenner-Aus in der EU ab dem Jahr 2035 bleiben?

Döllner: Audi ist mit seinem Portfolio flexibel aufgestellt. Doch wir fordern die Verantwortlichen in Brüssel auf, für Sicherheit und Verlässlichkeit zu sorgen, also klarzustellen, wann das Verbrenner-Aus erfolgt. Und wir fordern realistische und handhabbare Regelungen, bei denen Autohersteller nicht durch zu viel Bürokratie überfordert werden. Audi ist darauf vorbereitet, ab 2035 keine neuen Verbrenner-Autos mehr zu bauen. Die Innovations-Geschwindigkeit bei E-Autos ist so hoch, dass die Diskussion über eine Aufweichung des 2035-Ziels eine theoretische Diskussion ist. Wir werden die Kunden von unseren neuen Elektroautos begeistern.

Sind Autohersteller wie Audi dann überhaupt auf Initiativen wie die von Herrn Söder angewiesen?

Döllner: Wir begrüßen das klare Bekenntnis des Ministerpräsidenten zum Auto und sein Bekenntnis zur individuellen Mobilität. Das ist ein positives Signal für den Standort Deutschland.

Zum Thema positive Signale: Was haben Sie als Audi-Chef in den vergangenen zwei Jahren erreicht?

Döllner: Wir haben früh erkannt, welche Herausforderungen auf Audi zukommen. So haben wir eine Audi-Agenda mit dem Vorstands-Team erarbeitet, noch ehe ich am 1. September 2023 den Vorstandsvorsitz übernommen habe.

Mit Agenden ist das so eine Sache. Kanzler Merz tut sich schwer, seine Reform-Agenda 2030 umzusetzen.

Döllner: Ein klares Zielbild, auf das alle gemeinsam hinarbeiten können, ist entscheidend. Auch bei Audi. Deshalb haben wir für uns klare Handlungsfelder benannt und einen realistisch umsetzbaren Maßnahmen-Plan mit handhabbaren Paketen festgelegt. Was die Umsetzung betrifft, haben wir Verantwortungen im Unternehmen konkret zugewiesen. Das ist entscheidend, um eine Agenda umzusetzen. Audi ist jetzt im Liefermodus. Unser Ziel von über 20 neuen Modellen, die wir 2024 und 2025 an den Start bringen wollen, wurde jetzt schon erfolgreich erreicht. Und 2026 machen wir genau da weiter.

Und Audi hat einen vollelektrischen Sportwagen als Nachfolger des TT und des R8 vorgestellt. Für was steht dieses Modell Concept C?

Döllner: Dieses Auto zu entwickeln, lag mir besonders am Herzen. Ich weiß um die Kraft, die das richtige Auto zur richtigen Zeit hat. Das Konzept-Auto ist in Ingolstadt entstanden. Es ist kein Show-Car, es wird in rund zwei Jahren auf den Markt kommen. Dieser Roadster, den wir in Neckarsulm bauen werden, ist der Vorreiter eines neuen Bedienkonzepts und einer neuen Designsprache. Er verkörpert die Werte, mit denen wir Audi in die Zukunft führen wollen. Zudem ist es natürlich ein hoch emotionales Auto.

Mit der Vorstellung der Studie Audi Concept C gibt Audi einen konkreten Ausblick auf das Design künftiger Modelle. Foto: Audi AG

Für was steht das Auto konkret?

Döllner: So klar wie dieses Auto ist, soll auch das Unternehmen in der Zukunft sein – klar und mit dem Fokus auf das Wesentliche. Mit der Idee, ein solches Auto zu bauen, bin ich zu Audi gekommen. So ein Auto kann nur aus einem Team heraus entstehen, das Hand in Hand arbeitet und eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft der Marke hat. Ich arbeite gerne in solchen Teams und bringe Menschen zusammen, denen ich Verantwortung übertrage.

Kritiker behaupten, Sie würden sich in jedes Detail einmischen und Mikro-Management betreiben.

Döllner (lächelt): Mir ist jedes Detail wichtig. Das heißt nicht, dass ich mich um jedes Detail selbst kümmere. Ich übertrage Menschen für solche Projekte die Verantwortung, die in der Lage sind, solche Details zu entwickeln. Das Große entsteht aus der Summe der kleinen Dinge. Ein Auto entsteht aus Millionen Interaktionen von Menschen. Der einzelne Schritt muss besonders sein, damit die Summe aller Schritte besonders ist. Die Begehrlichkeit von Produkten ist der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens.

Noch hat sich zumindest der wirtschaftliche Erfolg bei Audi nicht eingestellt. Im ersten Halbjahr 2025 ging der Gewinn gegenüber dem Vergleichszeitraum von rund 2,15 auf etwa 1,35 Milliarden Euro zurück. Ist der Tiefpunkt erreicht?

Döllner: Wir gehen davon aus, dass 2025 den Wendepunkt für Audi bringt. Für mich ist die Vorstellung des Concept C so ein Wendepunkt.

BMW punktet gerade mit der „Neuen Klasse“. Wann ist Audi wieder klasse?

Döllner (lacht): Audi ist und war als Unternehmen schon immer klasse. Was wir jetzt auf den Markt bringen, hat Klasse. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, Audi auf ein ganz anderes Niveau zu heben.

Bei Audi gilt 2025 als Jahr des Übergangs. Wird 2026 noch einmal ein Jahr des Übergangs oder wird es ein Jahr des Aufbruchs zu alter Stärke?

Döllner: Im Jahr 2026 wird der Aufbruch von Audi sichtbar. Das wird ein Schritt nach vorne. Ich hätte schon für dieses Jahr bessere Ergebnisse erwartet, doch hat sich durch die Zoll-Politik Trumps unsere Lage in den USA verschlechtert. Auch unsere Zukunftsvereinbarung mit dem Betriebsrat wirkte sich im ersten Halbjahr aufs Ergebnis aus. Mit den Maßnahmen planen wir aber, mittelfristig mehr als eine Milliarde Euro jährlich einzusparen. Ohne solche Sondereffekte wären die Zahlen besser.

Baut Audi jetzt ein Werk in den USA?

Döllner: Wir werden im Herbst in Abstimmung mit dem VW-Konzern beschließen, ob ein Audi-Werk in den USA gebaut wird. Das entscheidet Audi nicht allein. Zunächst einmal brauchen wir Planungssicherheit und Klarheit, wie es mit den Zöllen zwischen USA und Europa, aber auch zwischen USA und Mexiko, wo Audi bereits ein Werk hat, weitergeht. Denn das ist eine langfristige und strategische Entscheidung für Jahrzehnte und die hängt neben den Zöllen von vielen weiteren Faktoren ab. Auf alle Fälle glaube ich, dass eine stärkere Lokalisierung helfen kann, um substanziell in den USA zu wachsen, dort ein regionaler Player zu sein.

Fallen Arbeitsplätze in Deutschland weg, wenn Audi ein Werk in den USA baut?

Döllner: Die Beschäftigungssicherung in Deutschland besteht bis Ende 2033. Dabei bleibt es. Die Mitarbeitenden müssen sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil! Im Übrigen glaube ich, dass wir mit einem Werk in den USA Beschäftigung in Deutschland absichern würden. Audi würde dadurch stärker wachsen. Und wenn Audi global stärker wächst, sichert das die Beschäftigung in Deutschland. Aber natürlich müssen wir auch am Standort Deutschland Autos wirtschaftlich produzieren.

Welches Auto fahren Sie derzeit?

Döllner: Ich fahre einen Audi RS e-tron GT Performance, einen elektrischen Sportwagen mit vier Türen. In 2,4 Sekunden beschleunigt das Auto von null auf hundert.

Dann geben Sie sicher richtig Gas.

Döllner: Ich bin ein sehr, sehr entspannter Autofahrer. Ich genieße das Autofahren.

Zur Person: Gernot Döllner, 56, ist seit 1. September 2023 Vorsitzender des Vorstands der Audi AG und zugleich Mitglied des Vorstandes des Volkswagen-Konzerns. Er leitet die Markengruppe Progressive mit Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati. Zudem ist der Manager Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sauber Motorsport AG, die für den geplanten Formel-1-Einstieg im Jahr 2026 gesamthaft von Audi übernommen wird.

Döllner studierte Maschinenbau sowie Konstruktions- und Fahrzeugtechnik in Braunschweig und Waterloo, Kanada. Er kam 1993 als Doktorand zur Volkswagen AG in Wolfsburg. Nach seiner Promotion arbeitete er dort ab 1996 zunächst als Systemanalytiker. 1998 wechselte Döllner als Projektleiter Reengineering zur Porsche AG nach Weissach. Von 2001 bis 2010 war er dort Abteilungsleiter Fahrzeugkonzepte und Package. Parallel dazu übernahm Döllner 2009/2010 die Projektleitung für den Porsche 918 Spyder. Anschließend wurde der Manager Hauptabteilungsleiter Produktstrategie der Porsche AG, bevor er von 2011 bis 2018 die Leitung der Baureihe Panamera innehatte. Danach wurde Döllner „Leiter Produkt und Konzept“ der Porsche AG.

Im Jahr 2021 ging Döllner zurück nach Wolfsburg, um die Leitung der Konzernstrategie, der Konzern-Produktstrategie und des Generalsekretariats der Volkswagen AG zu übernehmen.