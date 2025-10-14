Audi trennt sich von einziger Frau im Vorstand

Die Bewegung an der Spitze von Audi hält an. Als letzte verbliebene Frau im Vorstand verlässt Renate Vachenauer das Team und scheidet auch aus dem gesamten Volkswagen-Konzern aus. Das teilte der Ingolstädter Autobauer am Dienstagnachmittag mit. Vachenauer war bisher für die Beschaffung bei Audi zuständig. Dabei geht es recht schnell: Die 1970 in Dillingen an der Donau geborene Managerin soll bereits am morgigen Mittwoch aufhören. Ihr Vertrag wäre nach Informationen unserer Redaktion noch bis März 2026 gelaufen. Es ist nicht der erste Wechsel an der Spitze des Autobauers in letzter Zeit.

Nach Angaben des Unternehmens geschah die Trennung im „besten Einvernehmen“. Beschlossen worden sei die Trennung vom Aufsichtsrat. Nähere Gründe nannte das Unternehmen nicht. Zuvor hatte „Bild“ allerdings berichtet, dass die Chemie mit Vorstandschef Gernot Döllner nicht gestimmt haben soll. „Letztlich sei man dann zu dem Schluss gekommen, getrennte Wege zu gehen“, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen Insider.

Renate Vachenauer kam von BMW zu Audi

Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gab Audi noch nicht bekannt. Dieser soll aber Anfang 2026 die Arbeit aufnehmen, so das Unternehmen. Bis dahin soll Produktionsvorstand Gerd Walker kommissarisch die Aufgabe übernehmen. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es bereits Gespräche mit einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Man befinde sich in letzten Abstimmungen.

Mit Renate Vachenauer hat die derzeit einzige Frau im Audi-Vorstand das Unternehmen verlassen. Zuvor war Vertriebschefin Renate Wortmann gegangen, die durch Marco Schubert ersetzt worden ist. An der Audi-Spitze gab es zuletzt zahlreiche Wechsel. Beispielsweise ist auch Ex-Entwicklungschef Oliver Hoffmann abgelöst worden, heute hat Geoffrey Bouquet diesen Bereich inne. Mehrere abgelöste Spitzenmanager waren noch in der Amtszeit des früheren Audi-Chefs Markus Duesmann zu Audi gekommen. Duesmann war vor seiner Zeit bei Audi für BMW tätig. Auch Hildegard Wortmann und Renate Vachenauer hatten zuvor bei BMW gearbeitet.

Schwierige Lage bei Audi

Aufsichtsrat und Betriebsrat fanden dankende Worte für die Arbeit der scheidenden Managerin: „Wir bedanken uns bei Renate Vachenauer“, sagte Aufsichtsratschef Manfred Döss. „In herausfordernden Zeiten hat sie die Resilienz und Nachhaltigkeit der Lieferketten gestärkt und gleichzeitig die Neuaufstellung der Audi-Beschaffung engagiert und entschlossen vorangetrieben.“ Gesamtbetriebsratschef Jörg Schlagbauer lobte Vachenauers „erfolgreichen Einsatz in für Audi herausfordernden Zeiten“. Auch Audi-Chef Gernot Döllner bedankte sich bei der Managerin.

Vor allem nach der Halbleiter-Krise ist es zum Beispiel darum gegangen, die Versorgung mit Chips zu sichern. Die Beschaffung gilt als schwieriger Bereich, da der Autobauer rund direkt 2400 Zulieferer zählt, die wiederum Zulieferer besitzen. Die Lieferketten haben bis zu neun Stufen.

Audi braucht zwei Frauen im Vorstand bis 2026

Audi befindet sich derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage: US-Zölle und die Rabattschlacht auf dem chinesischen Markt drücken bei Audi auf den Absatz. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte die VW-Tochter rund 1,18 Millionen Autos aus, das waren 4,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Audi-Chef Döllner hat den Ruf, die Organisation bei Audi stark reformiert zu haben.

Audi muss bei der Neubesetzung auch darauf achten, wieder Frauen für das Vorstandsteam zu gewinnen. Der Autobauer hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2026 mindestens zwei Frauen im Vorstand zu haben.