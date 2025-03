Audi-Führung will beim Bonus sparen

Das war eine klare Ansage des Audi Betriebsratsvorsitzenden Jörg Schlagbauer. Vor wenigen Tagen sagte er unserer Redaktion: „Ich kann dem Vorstand nur empfehlen, es nicht zu überziehen mit den Wünschen des Grauens.“ Denn die Forderungen nach einschneidenden Gehaltskürzungen beim Tarifentgelt, den tariflichen Leistungen und nach der Komplett-Ausgründung zentraler Bereiche würden an die Substanz des Unternehmens gehen. Jetzt reagiert die Audi-Führung auf die Ausführungen des Gewerkschafters. Jochen Haberland, Verhandlungsführer der Unternehmensseite, lässt in einem Interview, das am Montag im Audi-Intranet veröffentlicht wurde und von dem unsere Redaktion Kenntnis hat, erstmals Einzelheiten der Kürzungspläne durchblicken: „Klar ist, wenn wir die Personalkosten substanziell senken wollen, müssen wir über die Audi-Ergebnisbeteiligung und die Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung verhandeln.“ Das sei bereits Thema der letzten Betriebsversammlung gewesen.

Damit steht reichlich Geld für Audi-Beschäftigte auf dem Spiel. So lag die Ergebnisbeteiligung bezogen auf das Geschäftsjahr 2023 für einen Facharbeiter (Entgeltgruppe 7) bei satten 8.840 Euro brutto, während es im Jahr zuvor 8.510 Euro waren. Zahlen für 2024 wurden noch nicht genannt. Angaben zur Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung veröffentlicht das Unternehmen laut einer Sprecherin nicht. Welche exakten Einschnitte die Geschäftsleitung bei den Extra-Zahlungen anstrebt, nannte Haberland nicht, was jedoch in diesem Stadium der Verhandlung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite normal ist.

Audi-Betriebsrat warnt Unternehmens-Führung

Schlagbauer war mehr ins Detail gegangen, hatten doch Audi-Insider davon gesprochen, dass es die Beschäftigten rund ein Monatsgehalt kosten würde, sollten die Kürzungs-Pläne des Vorstands Wirklichkeit werden. Der Betriebsrats-Vorsitzende hatte zu solchen Rechen-Beispielen angemerkt: „Wenn man sich die finanziellen Forderungen des Vorstands gegenüber der Belegschaft genau ansieht, dann komme ich sogar auf noch höhere Zahlen.“ Doch die Führung habe die Rechnung ohne die Menschen bei Audi und die IG Metall gemacht. Schlagbauer kritisierte das Vorgehen als „Frontalangriff auf die Audi-Beschäftigten sowie die bestehenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen“. Aus der Sicht des Betriebsrats-Vorsitzenden würden allein die bisher bekannt gewordenen Pläne des Vorstands zum Outsourcing ganzer Betriebsbereiche, zum Einsatz vermehrter Leiharbeit und der Verringerung von Ausbildungsplätzen zu einem erheblichen Personalumbau und Personalabbau der Stammbelegschaft führen. In der Audi AG, also in Deutschland, arbeiteten Ende vergangenen Jahres noch 55.413 Frauen und Männer.

Haberland führt jetzt aber an, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Audi und für die gesamte Branche zunehmend verschärfen würden. Der Arbeitgeber-Vertreter betonte: „Politische Unwägbarkeiten und ein enormer Wettbewerbsdruck stellen uns vor Herausforderungen, die es so noch nicht gegeben hat. Wir müssen reagieren und brauchen tiefgreifende Veränderungen.“ Audi benötige einen Neustart, appellierte er an den Betriebsrat. Der Unternehmens-Vertreter sprach von „konstruktiven und geordneten Verhandlungen“ mit der Arbeitnehmerseite seit Anfang Februar. Und er forderte den Betriebsrat auf: „Wir kommen nicht drumherum, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und abzusichern. Dazu müssen wir das ganze Unternehmen strukturell neu ausrichten, Kosten senken und die Produktivität steigern.“

Audi will Organisation verschlanken

Zudem pocht Audi-Verhandlungsführer Haberland darauf, „dass die Gespräche intern und vertraulich geführt werden“, wie das vereinbart worden sei. Und er fügte mahnend hinzu: „Uns ist bewusst, dass sich viele Mitarbeitende Gedanken und auch Sorgen machen. Da sind Spekulationen nicht hilfreich.“ Haberland versuchte verunsicherte Beschäftigte zu beruhigen und versprach, „nicht nach dem sogenannten Rasenmäherprinzip zu handeln“, sondern „inhaltsgetrieben“ vorzugehen. Doch was heißt das konkret? Der Audi-Manager ließ immerhin durchblicken, das Unternehmen wolle die Organisation verschlanken und Bürokratie wie Vorschriften abbauen. Haberland geht davon aus, dass es Mitte März konkretere Informationen über den Verhandlungsstand zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat gibt.

Die Zeit drängt, denn am 19. März findet in Ingolstadt die Jahrespressekonferenz von Audi statt. Journalisten werden an dem Tag die Vorstände nach Ergebnissen der Verhandlungen mit dem Betriebsrat befragen und konkrete Antworten einfordern.

Fest steht für Audi-Verhandlungsführer Haberland bereits: Die Beschäftigungsgarantie bis 2029 gelte und es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Schlagbauer fordert allerdings eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung über 2029 hinaus. Auch wenn Entlassungen auf Jahre hinaus ausgeschlossen sind, stehen dem Vernehmen nach tausende Jobs bei Audi auf der Kippe, denn Arbeitsplätze können auch sozialverträglich etwa über Altersteilzeit abgebaut werden. So sollen auch tausende Stellen bei VW wegfallen.