Audi-Chef fordert Klarheit über Verbrennerverbot

Audi-Chef Gernot Döllner fordert rasche Klarheit beim geplanten Verbrennerverbot in der EU. Politiker aus der Union wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatten zuletzt den Druck auf Brüssel erhöht, auch über 2035 hinaus die Produktion von Benzin- und Dieselautos in Europa zu erlauben. Die SPD lehnt das ab. In der Industrie wächst derweil die Kritik. Der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse etwa glaubt nicht daran, dass das EU-Verbrenner-Verbot Bestand haben wird. „Das derzeitige System ist ein Desaster“, hatte er jüngst im Handelsblatt kritisiert. Behält der BMW-Mann Recht, steht der Autobranche aber zunächst weitere Unsicherheit bevor.

Audi-Chef Döllner hält einen anhaltenden Schwebezustand für gefährlich. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in München sagte er unserer Redaktion: „Wir fordern die Verantwortlichen in Brüssel auf, für Sicherheit und Verlässlichkeit zu sorgen, also klarzustellen, wann das Verbrenner-Aus erfolgt.“ Und er fügte hinzu: „Wir fordern realistische und handhabbare Regelungen, bei denen Autohersteller nicht durch zu viel Bürokratie überfordert werden.“

Döllner hat das Ziel seines Vorgängers kassiert

Die EU hat sich im Frühjahr 2023 darauf verständigt, dass in der Union ab dem Jahr 2035 nur noch neue Autos auf die Straße kommen dürfen, die im Betrieb keine CO₂-Emissionen mehr verursachen. Hybridfahrzeuge, die einen Verbrennermotor und einen elektrischen Antrieb vereinen, fallen bislang auch unter das Verbrennerverbot. Wer einen Wagen mit Verbrennermotor oder Hybridantrieb hat, darf ihn aber unbegrenzt weiter nutzen und auch gebraucht weiterverkaufen.

Audi-Chef Döllner sieht sein Unternehmen in der Lage, die Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen: „Audi ist darauf vorbereitet, ab 2035 keine neuen Verbrenner-Autos mehr zu bauen.“ Ohnehin sei die Innovations-Geschwindigkeit bei Elektroautos so hoch, „dass die Diskussion über eine Aufweichung des 2035-Ziels eine theoretische Diskussion ist“. Dennoch hatte Döllner das von seinem Vorgänger Markus Duesmann verkündete Ziel, Audi werde 2033 das letzte Auto mit Verbrennungsmotor verkaufen, kassiert. Auch er baut, wie das Zipse schon lange macht, auf Technologieoffenheit: „Seit ich Audi-Chef bin, setzen wir auf einen Dreiklang aus Elektroautos, Hybrid-Fahrzeugen und Verbrenner-Modellen.“ Der Autobauer liefert den Kundinnen und Kunden Wagen mit dem Antrieb ihrer Wahl.

Ursula von der Leyen bekräftigt Grundsatz der Technologieneutralität

Weltweit betrachtet sei der Trend zu Elektroautos ungebrochen, sagte der Audi-Chef und verwies darauf, dass im Premium-Bereich rund 20 bis 25 Prozent der verkauften Fahrzeuge Elektroautos seien. Und er kündigte an: „Wir gehen davon aus, dass Audi 2030 schon zu 50 Prozent reine Elektroautos verkauft.“ Der Wandel vollzieht sich aber nicht auf allen Märkten mit der gleichen Geschwindigkeit. Auch Deutschland hinkt hinterher, das selbst gesetzte Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 scheint kaum noch erreichbar.

Ohne Elektromobilität sei das deutsche Klimaziel im Verkehrssektor nicht erreichbar, so Döllner. „Das klare politische Bekenntnis dazu fehlt aktuell“, moniert der Manager. In Brüssel läuft derzeit die schon bei der Verabschiedung des Verbrennerverbots vereinbarte Überprüfung der Regelung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte in ihrer Grundsatzrede am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg ihre Unterstützung der Autoindustrie und versicherte, man werde den Grundsatz der Technologieneutralität respektieren. Zugleich wolle man mit der Industrie an einer neuen Initiative für kleine, bezahlbare Autos arbeiten, um China den Markt für E-Autos nicht alleine zu überlassen.