Nach Unfall in München: Zweijährige stirbt im Krankenhaus

Eine Zweijährige ist nach einem schweren Auffahrunfall in München im Krankenhaus gestorben. Das Kleinkind sei zwei Tage nach dem Verkehrsunfall seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der 36-jährige Vater war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto am späten Donnerstagabend auf drei an einer Ampel haltende Fahrzeuge gefahren. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Darunter waren auch der mutmaßliche Unfallverursacher und seine zweijährige Tochter, die auf der Rückbank saß.

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis