Darum will Donald Trump das Coca-Cola-Rezept ändern

Es ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Wirtschaftsgeschichte: das Original-Rezept der Coca-Cola. Entwickelt im Jahr 1886 vom US-Amerikaner John S. Pemberton, wurde es zum Anlass für allerlei Mythen. Die meisten davon sind Quatsch. Zum Beispiel, dass angeblich immer nur zwei lebende Personen wissen dürfen, was wirklich drin ist, im wohl bekanntesten Softdrink der Welt. Oder dass diese beiden niemals gemeinsam in einem Flugzeug sitzen dürfen. Fakt ist hingegen: Coca-Cola ist eine amerikanische Legende – und damit ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet der US-Präsident nun das Rezept infrage stellt und dabei auch noch das Nachbarland Mexiko zum Vorbild nimmt, mit dem er sonst so oft im Clinch liegt.

Eine Zutat der Coca-Cola variiert seit jeher von Land zu Land

Es geht um eine Zutat, die in dem koffeinhaltigen Kaltgetränk seit jeher von Land zu Land variieren kann: den Zucker. In den USA kommt die Süße seit den 80er Jahren vom zugesetzten Maissirup. Der ist sehr günstig, aber eben auch nicht so hochwertig wie der Rohrzucker, der in Mexiko verwendet wird. Und weil Trump selbstverständlich immer das Beste vom Besten will, entschied er kurzerhand, nun selbst in der Rezeptur mitzumischen. Mit den Verantwortlichen bei Coca-Cola habe er schon geredet, diese seien einverstanden, teilte er mit. Make Rohrzucker great again!

Der Konzern selbst hält sich allerdings noch bedeckt. Man schätze Trumps Enthusiasmus für die Marke, ließ man wissen und kündigte lediglich „neue innovative Angebote innerhalb der Produktpalette“ an. Der Präsident selbst trinkt zwar nur Diät-Cola mit Süßstoff, ist aber dennoch sicher, dass „ECHTER Rohrzucker“ einfach besser sei. An der Börse mag man solche Experimente allerdings nicht so gerne: Die Coca-Cola-Aktie verlor nach Trumps Aussagen zunächst massiv an Wert.

Ein Patent für die sagenumwobene Original-Rezeptur gibt es übrigens nicht. Auch das gehört zu den Mythen rund um die einst bekannteste Marke des Planeten. Anders als immer wieder behauptet, wurde nicht vergessen, sich die Exklusivrechte zu sichern. Grund war nach Angaben des Konzerns vielmehr, dass ein solches Patent in den USA nur 20 Jahre lang gilt, danach müssen die Zutaten offengelegt werden – und genau das wollte Coca-Cola ja unbedingt verhindern. Mit Erfolg, seit fast 140 Jahren.

In Deutschland verwendet Coca-Cola weder Rohrzucker noch Maissirup

Für Cola-Fans in Deutschland wird Trumps kleiner Ausflug in die Getränkeindustrie im Übrigen wohl keine Folgen haben. Hierzulande wird die Coca-Cola weder mit Maissirup noch mit Rohrzucker gemischt, sondern mit der Süße aus heimischen Zuckerrüben.