Klassik Radio macht weniger Gewinn, aber bleibt optimistisch

Plus Deutschlands einzige börsennotierte Radio-Holding mit Sitz in Augsburg kann das Vorjahres-Ergebnis nicht wiederholen, blickt aber "vorsichtig optimistisch" ins laufende Geschäftsjahr.

"Furrrioso" – wie die Hit-Sendung mit Opernstar Rolando Villazón heißt – war die Hauptversammlung der Klassik Radio AG nicht. Das ist aber auch nicht das Kriterium für nüchterne Aktionärsversammlungen. Geschäftsführer Ulrich Kubak konnte den Anteilseignern von Deutschlands einziger börsennotierte Radio-Holding dafür aber ein solides Zahlenwerk präsentieren. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für 2022: Rund 1,8 Millionen Euro (2021: 2,4 Millionen Euro).

Das könnte ein wenig moll stimmen, aber Kubak erklärte den Rückgang in Inflationszeiten mit gestiegenen Kosten, mit unerwartet hohen Personalkosten bei den Konzerten des Senders und mit Investitionen: Man hat über eine Million Euro in die neuen digitalen Sendegebiete in Österreich und der Schweiz investiert – und in die zweite nationalen Marke – dem Ableger "Beats Radio" für Lounge und House-Musik.

