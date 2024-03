MT Aerospace bekommt neuen Chef: Ulrich Scheib ist neuer Vorstandsvorsitzender

Führungswechsel bei MT Aerospace: Hans J. Steininger wechselt in den Aufsichtsrat und übergibt den Posten des CEO an Ulrich Scheib.

Nach mehr als 18 Jahren als Chef von MT Aerospace zieht sich Hans J. Steininger aus dem operativen Geschäft des Unternehmens zurück und wechselt in den Aufsichtsrat. Er bleibt zudem Mitgesellschafter des Luft- und Raumfahrtunternehmens aus Augsburg.

MT-Aerospace-Chef Hans J. Steininger erzählt von den Veränderungen in den letzten beiden Jahren sowie von der Entwicklung in der Zukunft. Foto: Silvio Wyszengrad

„Ich lege mein Amt mit Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre und das Vertrauen, das mir die Mitarbeiter und der Aufsichtsrat entgegengebracht haben, nieder“, so Steininger in einer vom Unternehmen verschickten Pressemeldung. Es sei Zeit, den Staffelstab weiterzugeben. Er sei zudem überzeugt, dass sein Nachfolger Ulrich Scheib MT Aerospace als neuer Vorstandsvorsitzender in eine erfolgreiche Zukunft führen werde. Scheib ist seit 2015 im Unternehmen, seit 2020 Mitglied des Vorstands und war dort unter anderem für das Kourou-Geschäft und die Themen für zukünftiges Wachstum verantwortlich.

MT Aerospace: 500 Beschäftigte für Raketen und Satelliten

MT Aerospace ist ein führendes internationales Unternehmen der Luft- und Raumfahrt. Mehr als 500 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen Komponenten für institutionelle und kommerzielle Trägerraketen-Programme, für Flugzeuge, Satelliten und für Anwendungen in der Automobil- und Verteidigungsindustrie. (nist)

