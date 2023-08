Augsburg

vor 46 Min.

Nach Lieferungen an Myanmar: Greenpeace zeigt Augsburger Motorenbauer MAN an

Plus Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen Vorstände von MAN Energy Solutions. Untersucht wird, ob die Firma Technik für ein Marineschiff nach Myanmar liefern durfte.

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes sind eine lohnenswerte Lektüre, gerade um grundsätzliche Informationen über die gesellschaftlichen und politischen Zustände in einem Land in Erfahrung zu bringen. Was Myanmar, das frühere Burma, mit Grenzen zu China, Indien, Bangladesch, Laos und Thailand, betrifft, wird deutschen Staatsangehörigen geraten, erst gar nicht in das Land zu reisen. Wer schon dort ist, solle es verlassen. Der Hintergrund ist für die Expertinnen und Experten des Auswärtigen Amtes klar: Nachdem das Militär dort 2021 die Macht übernommen hat und der Ausnahmezustand bis auf Weiteres verlängert wurde, werden landesweit Politiker und Mitglieder der Zivilgesellschaft verfolgt und festgenommen.

Auch ausländische Staatsbürger treffen solche willkürlichen Verhaftungen. Landesweit kommt es zu Sprengstoffanschlägen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch prangern die Sicherheitskräfte des Landes wegen gewalttätiger Übergriffe gegen die Volksgruppe der Rohingya an. Auch wenn am Dienstag berichtet wurde, die Militärjunta habe angekündigt, die im Gefängnis sitzende frühere Regierungs-Chefin und Friedensnobel-Preisträgerin Aung San Suu Kyi zu begnadigen, ist Myanmar ein Land, das man als Tourist oder Unternehmer besser links liegen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen