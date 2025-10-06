Augsburg hat ein neues Airbus-Werk

Es ist nicht lange her – ungefähr vier Jahre – , da ist darüber diskutiert worden, das Unternehmen Premium Aerotec zu zerschlagen und einen Käufer zu suchen. Davon ist heute keine Rede mehr, im Gegenteil: Premium Aerotec heißt heute Airbus und ist fester Teil des Airbus-Konzerns. Dieser hat kräftig investiert, seit der Corona-Zeit ist die Mitarbeiterzahl in Augsburg um rund 1000 auf rund 3500 gestiegen. Es ist eine Wende, wie sie sich die Bundesregierung für die gesamte deutsche Wirtschaft erhoffen würde. Am Dienstag hat ein besonderes Ereignis dieses „Happy End“ markiert: Airbus hat im Süden der Stadt, ganz in der Nähe der FCA-Arena, eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen. „Damit setzen wir ein starkes Zeichen zur Bedeutung von Augsburg im Airbus-Verbund“, sagte André Walter, Chef der zivilen Flugzeugsparte von Airbus.

In der neuen Halle wird das Herzstück für den neuen Langstreckenflieger A 321 XLR produziert: der integrierte Zusatztank. Foto: Marcus Merk

Die neue Werkshalle ist ein Aushängeschild für das Unternehmen. Der riesige Raum umfasst fast 12.000 Quadratmeter. Neben viel Platz für die Produktion gibt es Büroflächen und eine Kantine. Das Gebäude ist nach zeitgemäßen Standards gedämmt, das Dach begrünt. Zusätzlich sei eine Photovoltaikanlage installiert worden, die Strom für umgerechnet 140 Haushalte produziert. Rund 250 Beschäftigte arbeiten im neuen Gebäude. Nötig geworden ist der Neubau, weil Airbus mit einem neuen Flugzeug Erfolge feiert, für das in Augsburg ein zentrales Element produziert wird.

Zentrales Bauteil aus Augsburg: Über 500 Bestellungen für den A321XLR

Mit dem neuen Langstreckenflugzeug A 321 XLR ist der Airbus-Konzern in eine Marktlücke gestoßen. Das Flugzeug zeichnet aus, dass es eine mittlere Größe, aber eine sehr hohe Reichweite hat. Mit 13.100 Litern Treibstoff an Bord kann es bis zu 8700 Kilometer weit fliegen und bis zu elf Stunden in der Luft bleiben. Typischerweise passen 172 Passagiere in den A 321 XLR, möglich sind maximal 244 Fluggäste. Damit sind plötzlich Transatlantikflüge von kleineren Flughäfen aus realistisch, beispielsweise nach New York. Früher musste man umsteigen.

Erzielt wird die große Reichweite durch einen Zusatztank, der fest in den Rumpf integriert ist. Dieser „Rear Center Tank“, kurz RCT, wie er in der Fachsprache heißt, wird fortan allein in Augsburg in der neuen Halle gebaut. Er gilt als Herzstück des neuen Airbus-Langstreckenflugzeugs. „Der A 321 XLR ist jetzt schon ein Erfolgsmodell“, sagt Walter. „Wir haben mehrere positive Rückmeldungen und zählen schon über 500 Bestellungen“, erklärt er. Der integrierte Tank für den A 321 XLR sei in Augsburg zusammen mit den Kollegen in Hamburg entwickelt worden und wird ausschließlich in Augsburg gebaut. „Das ist im Airbus-Verbund einmalig.“

Hochlauf der Produktion in der A320-Familie

Airbus, berichtet Walter, sei derzeit mitten im Hochlauf der Produktion. Der Flugzeugbauer zählt in der A 320-Familie nämlich rund 7100 Bestellungen. „Unser Ziel ist es, bis 2027 monatlich 75 Flugzeuge der A 320-Familie zu bauen.“ Die Werke dürften damit bis in das nächste Jahrzehnt ausgelastet sein. „Dass wir den Tank in Augsburg bauen, ist auch ein Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland“, betonte Walter. Zugutekommt dem Standort, dass man in der Krise die richtigen Entscheidungen getroffen hat: „Wir haben uns damals mit den Sozialpartnern geeinigt, dass wir komplexe Strukturbauteile nach Augsburg holen und Einzelbauteile abgeben“, erinnert er. Dies sei der richtige Weg, denn nur komplexe Bauteile lassen sich hierzulande wirtschaftlich produzieren. „Damit sichern wir auch die Arbeitsplätze.“

Die Produktion des Tanks für den A 321 XLR in der neuen Airbus-Halle findet in unterschiedlichen Schritten an 30 Stationen statt. Foto: Marcus Merk

Ministerpräsident Markus Söder, der selbst zur Eröffnung der Halle gekommen war, sieht in der Investition ein Hoffnungszeichen. „In depressiven Zeiten ist dies ein Mutmacher-Signal“, sagte er vor den rund 250 Mitarbeitern und Gästen. „Dies sind gute Arbeitsplätze, dies sind Hoffnungsarbeitsplätze.“ Airbus sei eine „Championsmarke“. Der CSU-Chef versprach, dass der Freistaat Luft- und Raumfahrt weiter fördert. Erst vor wenigen Tagen war er in Tussenhausen im Unterallgäu bei der Vorstellung einer autonomen Riesen-Drohne durch die Firmen Helsing und Grob Aircraft dabei. „Wir machen Druck in Europa und in Berlin für mehr Luftfahrt, für mehr Bestellungen, auch im Defense-Bereich“, sagte Söder. Im Airbus-Konzern sei Frankreich als großer Partner an Bord. „Es muss aber nicht alles in Frankreich sein, es darf auch etwas in Deutschland sein.“

Augsburg als Ökosystem für Luft- und Raumfahrtunternehmen

Auch Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, sieht in der Investition ein starkes Zeichen: „Wenn man sieht, dass in Deutschland investiert wird und in überschaubarer Zeit ein Projekt wie diese Halle entstehe, ist dies gut nicht nur für Airbus, sondern die gesamte Zulieferindustrie.“

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hob hervor, dass mit inzwischen 13 Forschungsinstituten in Augsburg ein „Ökosystem“ für Luft- und Raumfahrtfirmen entstanden ist. „Ich freue mich immer, wenn ich in einem Airbus sitze, weil ich weiß, dass ein Stück Augsburg immer dabei ist“, fügte sie an.