Augsburg

17:35 Uhr

Premium Aerotec bedankt sich bei Beschäftigten für die Geduld

Plus In einem internen Brief an die Beschäftigten lässt das Management erkennen, wie hart die Zeit der Ungewissheit für die Beschäftigten war. Doch noch ist nicht alles klar.

Von Stefan Stahl

Die rund 2800 Beschäftigten des Augsburger Luftfahrt-Werkes von Premium Aerotec mussten rund ein Jahr um den Erhalt des Standortes und ihrer Arbeitsplätze bangen. Erst sollte das Werk nach dem Willen der Airbus-Muttergesellschaft Airbus zerschlagen und der größte Teil mit etwa 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einen Investor verkauft werden. Für den Fall befürchtete der Betriebsrat die Verlagerung von Produktion im großen Umfang ins kostengünstigere Ausland und daher den massenhaften Abbau von Arbeitsplätzen.

