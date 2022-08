Unternehmensspitze wird neu aufgestellt: Premium-Aerotec-Chef Thomas Ehm muss gehen

Plus Die Geschäftsführung des Augsburger Luftfahrtzulieferers wird kräftig umgebaut. Airbus-Männer sollen das Unternehmen nach allerlei Krisen besser aufstellen.

Seit Juli 2015 arbeitet Thomas Ehm als Vorsitzender der Geschäftsführung der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec. Nach Informationen unserer Redaktion, die am Mittwoch von dem Luftfahrtzulieferer bestätigt wurden, ist der Flug des 56-jährigen Managers an der Spitze der Firma jedoch vorbei. Denn nach einem Beschluss des Premium-Aerotec-Aufsichtsrates wird die Unternehmensspitze grundlegend neu aufgestellt. Demnach scheidet Ehm zum 1. September aus, wird dem Unternehmen aber noch bis Ende des Jahres beratend zur Seite stehen.