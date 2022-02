Augsburg

"Großartiger Erfolg": Söder dankt wegen Premium Aerotec Betriebsrat und Belegschaft

Plus Nach der Einigung begrüßt Söder das Ergebnis für das Werk in Augsburg. Bayerns IG-Metall-Chef Horn sieht den Kompromiss gar als Signal für die gesamte Wirtschaft.

Von Stefan Stahl

Der frühere bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu sagte einmal: „Ohne Franz Josef Strauß gäbe es Airbus nicht.“ Selbst der einstige SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel gestand ein, dass die CSU-Legende durch ihren Einsatz Substanzielles für den europäischen Flugzeugbauer geleistet habe. Dabei hatte der Hobby-Pilot und ehemalige bayerische Ministerpräsident seinen letzten großen Auftritt vor seinem Tod mit 73 Jahren am 30. September 1988 in Augsburg. Die Firma MAN Technologie, die heute MT Aerospace heißt, feierte eine Großinvestition für eine neue Fertigungshalle, in der ehedem Gehäuse für Feststoffraketen der Rakete Ariane 5 gebaut wurden.

