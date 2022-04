Augsburg

vor 13 Min.

Premium Aerotec: Was nun auf die Beschäftigten in Augsburg zukommt

Plus In dem zu Airbus gehörenden Augsburger Standort heißt die Devise: Einfachere Arbeit geht raus und höherwertige kommt rein. Die Arbeitsplätze sind aber sicher.

Von Stefan Stahl

Das englische Wort „remain“ lässt sich mit übrig bleiben, verbleiben oder auch verharren übersetzen. Wenn bei der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec nun das Programm „Remain“ greift, dann passt am besten „verharren“. Denn die Beharrungskräfte unter den Beschäftigten sind enorm. Seit gut einem Jahr haben sie sich am schwäbischen Hauptsitz mit rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch im friesischen Varel unweit der Nordseeküste vereint dagegengestemmt, von Airbus an einen Investor abgestoßen zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen