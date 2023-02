Gersthofen

Quantron will Tankstellen-Netz für Wasserstoff anstoßen

Plus Das Unternehmen aus Gersthofen bei Augsburg bietet bereits heute klimafreundliche Fahrzeuge an. Nun nimmt man die nötige Infrastruktur in den Blick.

Er brummt nicht mehr, er tuckert nicht. Er sirrt leise und düst dann fast geräuschlos über das Gelände. Bei einem Elektroauto kennt man dieses Erlebnis. Bei einem 44-Tonner ist es ungewohnt. Das Unternehmen Quantron aus Gersthofen bei Augsburg hat am Mittwoch seinen selbst entwickelten klimaneutralen Lkw auf dem Gelände präsentiert. Betankt wird das Fahrzeug mit Wasserstoff, der in einer Brennstoffzelle elektrische Energie erzeugt. Nun nimmt Quantron die nötige Infrastruktur in den Blick. Das Unternehmen kündigte an, zusammen mit Partnern den Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellen-Netzes für Lkw anzustoßen.

