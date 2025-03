MT Aerospace: Augsburgs Tor zum Weltall ist weit offen

Dort oben auf der Fließdruck-Anlage stand einst Franz Josef Strauß. Hier hielt er wenige Tage, bevor er am 3. Oktober 1988 starb, seine letzte große Rede. Der Luft- und Raumfahrt-Enthusiast nahm damals in Augsburg an einer Veranstaltung der Firma MAN Technologie teil, die heute MT Aerospace heißt. Das Unternehmen feierte eine Großinvestition für eine neue Fertigungshalle, in der Gehäuse für Feststoffraketen der europäischen Weltraum-Rakete Ariane 5 gefertigt wurden. „Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass das einstmals industriell rückständige Agrarland Bayern heute zum Zentrum der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie geworden ist“, sagte Strauß bei dem Anlass.

