Vom Flüchtlingskind zur Top-Unternehmerin: Das treibt die Aumiller-Aumatic-Chefin an

Ramona Meinzer ist selten sprachlos. An diesem Abend war es so weit. Ihr achtjähriger Sohn Henri hörte dem Telefonat zu. Die Unternehmerin aus Thierhaupten nördlich von Augsburg hatte soeben erfahren, dass ihre Firma Aumüller Aumatic in diesem Jahr zum „Innovator des Jahres“ für Firmen mit 51 bis 200 Beschäftigten gewählt wurde. Dem mittelständischen Betrieb gelang es erstmals, die Auszeichnung des renommierten Wettbewerbs „TOP 100“ zu ergattern. „Mama, haben wir das wirklich gewonnen?“ wollte Henri wissen. „Ja“, sagte sie und der Sohn entgegnete: „Das ist doch total verrückt: Du warst doch mal arm. Und jetzt hast du auch noch das beste Unternehmen.“

Stefan Stahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thierhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis