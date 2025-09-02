Wir brauchen mehr Wertschätzung für die Ausbildung

Der erste Schritt ist getan. Für tausende, meist junge Menschen, beginnt in dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt. Es ist noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt, doch die Zahl von 475.000 neuen Verträgen aus dem vergangenen Jahr kann als gute Orientierungsmarke dienen. Das unterstreicht die Bedeutung und den Erfolg der dualen Berufsausbildung. Das Modell ist international eine Referenz. Eine abgeschlossene Ausbildung ist nicht nur eine Absicherung gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit, sondern kann ein Karriere-Sprungbrett sein. Doch der Erfolg darf nicht blind machen dafür, dass das System vor großen Herausforderungen steht.

Zu viele junge Menschen fallen etwa aus ihm heraus oder schaffen es gar nicht erst hinein. Trotz Fachkräftemangel und demografischen Wandels waren nach den jüngsten verfügbaren Zahlen zuletzt bundesweit 180.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Gleichzeitig gab es 140.000 Ausbildungsinteressierte, die noch keine Stelle oder eine Alternative gefunden hatten. Daran mag sich noch einiges ändern, wenn Bewerberinnen und Bewerber akzeptieren, dass es für den vermeintlichen Traumberuf vielleicht nicht reicht und Betriebe bereit sind, Defizite mancher Kandidaten zunächst zu akzeptieren und erst während der Ausbildung anzugehen.

Deutschland verschenkt ein großes Potenzial

Das passiert auch längst. Dennoch lastet die Zahl von fast drei Millionen Menschen aus der Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung wie ein Fels auf der Arbeitsmarktbilanz. Diese Menschen sind als erste betroffen, wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft und die Gefahr, langfristig auf Transferzahlungen angewiesen zu sein, ist für sie deutlich größer. So ein Arbeitskräftepotenzial zu verschenken, sollte sich ein Land, das händeringend nach Fachkräften sucht, nicht leisten.

Das Ausbildungssystem kann aber nicht alle Probleme auffangen. Die Klagen vieler Betriebe, keine passenden Bewerber zu finden, sind nur das Echo der seit Jahren deutlich zu hörenden Warnrufe aus dem Bildungssystem. Während Abiturienten sich regelmäßig auf alle Ausbildungsstellen bewerben können und Realschülern fast alle Wege offen stehen, blieben für junge Menschen mit Haupt- oder Mittelschulabschluss zuletzt nur gut 60 Prozent der Ausbildungsstellen übrig. Von den immer noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern haben viele gar keinen qualifizierten Schulabschluss.

Die Betriebe müssen sich um Alltagshilfen kümmern

Die Ausbildung ist auch für die Betriebe und die erfolgreichen Bewerber kein Selbstläufer. Die Zahl von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf mittlerweile 15 Prozent verdoppelt. Bei der häufig im Fokus stehenden Gruppe der ukrainischen Flüchtlinge hat sich die Zahl der Neuverträge zuletzt sogar verdreifacht. Dass diese Menschen bei aller Motivation und Leistungsbereitschaft mehr Unterstützung brauchen, liegt auf der Hand. Neben dem Spracherwerb braucht auch die kulturelle Anpassung Zeit – und die Ausbilder in den Betrieben müssen sich um Dinge kümmern, die früher nicht zu ihren Aufgaben gehörten.

Gleichzeitig verändern Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und damit viele Berufsbilder rasanter denn je. Junge Menschen haben eine andere Wahrnehmung der Welt, da sie die Abfolge politischer und wirtschaftlicher Krisen in den vergangenen Jahren stärker geprägt hat. Für die Ausbildungswelt heißt das, Berufsschulen und Betriebe müssen sich noch intensiver und individueller um jeden jungen Menschen kümmern, damit die Ausbildung weiterhin die Basis der Wirtschaft bleibt.