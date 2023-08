Konkurrenz um Azubis: Wie MAN Energy Solutions punkten will

Plus Himmlisch für Bewerber, schlecht für Firmen: Jedes zweite Unternehmen klagt, dass es Lehrstellen nicht besetzen kann. Selbst die Industrie ist inzwischen unter Druck.

Bereits jetzt hat er gelernt, Halterungen und andere Bauteile auf den hundertstel Millimeter genau aus Metall-Rohlingen zu fertigen. Wenn nun bald die letzten neuen Zerspanungsmaschinen in das Ausbildungszentrum von MAN Energy Solutions in Augsburg kommen, eröffnen sich nochmals neue Möglichkeiten, freut sich Alejandro Codes Sorbello, 17, der dort eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker absolviert. "Die großen Maschinen zu programmieren, neue Bauteile zu fertigen, das alles macht Spaß", sagt er.

Sein Kollege Dominik Wotka, 21, lernt den gleichen Beruf, davor hatte er bereits eine Schreinerlehre absolviert. "Ich kenne mich mit Holz aus, jetzt wollte ich mich mit Metall auseinandersetzen", sagt er. Er ist ebenfalls sehr zufrieden: "Die Ausbilder nehmen sich Zeit für Azubis, es ist mit einer kleinen Firma nicht zu vergleichen."