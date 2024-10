Hund allein mit Münchner S-Bahn unterwegs

Bundespolizisten haben einer ausgebüxten Münchner Hündin geholfen, nach einem Ausflug in der S-Bahn nach Hause zu kommen. «Chicka» war ihrem Besitzer laut Angaben der Bundespolizei am Donnerstagmittag an der Haltestelle Westkreuz weggelaufen und in die S-Bahn Richtung Pasing gestiegen. Eine Frau, der die herrenlose Hündin auffiel, nahm sich dem Tier demnach an.

Nach dem Hilferuf des Besitzers warteten die Beamten der Bundespolizei am Pasinger Bahnhof demnach bereits und beendeten den kurzen Ausflug der Hündin. Mit dem Polizeibus sei «Chicka» schließlich zurückgefahren und unversehrt ihrem Herrchen übergeben worden.