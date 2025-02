Technische Panne – Bayerns Beamte erhalten Bezüge verspätet

Zehntausende bayerische Beamte haben wegen technischer Probleme ihre Bezüge verspätet erhalten. Man gehe davon aus, dass rund ein Fünftel der vom Freistaat beschäftigten Beamtinnen und Beamten betroffen sei, teilte eine Sprecherin des Landesamts für Finanzen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Anstatt wie vorgesehen am Freitag, 31. Januar, hätten die Betroffenen ihr Januargehalt erst am Montag, 3. Februar, erhalten. In der Zeit dazwischen sei wegen des Wochenendes keine Auszahlung möglich gewesen. Die genaue Ursache für die Verzögerung werde noch untersucht, sagte die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.