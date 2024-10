Bayerischer Fernsehpreis «Blauer Panther» wird verliehen

Im Rahmen der Medientage München wird heute (19.00 Uhr) der Bayerische Fernsehpreis verliehen. Neben Produktionen für Fernsehen und Streaminganbieter gehen erstmals auch Formate für soziale Medien ins Rennen um einen Porzellan-Panther. Einige Gewinner stehen bereits fest. So erhält der Kabarettist Dieter Nuhr den Ehrenpreis, während Heidi Klum in der Kategorie Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin von «Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum» gewürdigt wird.

Beim Blauen Panther - TV & Streaming Award werden nach Angaben der Veranstalter 17 Trophäen verliehen, etwa im Bereich Fiktion für hervorragende Schauspielleistungen oder die beste Serie. Auch in den Kategorien Information und Journalismus oder Kultur und Bildung gibt es Preise in Form von Panthern aus Porzellan.

Viel Prominenz wird aus diesem Anlass bei der Gala in der BMW-Welt in München erwartet, ebenso wie zahlreiche Politiker, allen voran Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Fernsehpreis wird ab 19.00 Uhr live in der ARD Mediathek übertragen, Joyn und RTL+ zeigen bereits die Ankunft der Gäste. Ab 22.45 Uhr ist die Show zudem im BR Fernsehen zu sehen.

Träger der vom Freistaat geförderten Auszeichnung sind neben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) auch der Bayerische Rundfunk, das ZDF und 3sat, RTL Deutschland, Sky Deutschland, Netflix, Prime Video und die ProSiebenSat.1 Group.