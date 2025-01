Restaurantführer kürt Spitzenlokale in Bayern

Das Restaurant «Jan» von Spitzenkoch Jan Hartwig hat es ganz nach oben geschafft. Der Restaurantführer «Gault&Millau» verlieh dem Lokal in München in seiner neuen Ausgabe für das Jahr 2025 fünf rote Hauben. Damit ist Hartwig in der höchsten Kategorie des Feinschmecker-Guides angekommen, in der sich dieses Jahr bundesweit noch vier andere Restaurants finden.

Große Ehren auch für das «Es:senz» im oberbayrischen Grassau: Das Restaurant erhielt erstmals fünf schwarze Hauben. Schwarze Kochhauben stehen im Ranking etwas unter den roten Hauben.

Hauben für mehr als 170 Restaurants

Insgesamt zeichnete der Restaurantführer mehr als 170 Restaurants in Bayern mit einer oder mehreren Hauben aus. Landgasthöfe finden sich ebenso darunter wie Nobellokale in der Stadt. Das «Jan» und das «Es:senz» von Edip Sigl führen das Ranking der feinen Küche im Freistaat an. Mit je vier roten Hauben folgen das legendäre «Tantris» in München und das «Ikigai» auf Schloss Elmau in Krün.

Rosina Ostler, seit Dezember 2023 im «Alois Dallmayr Fine Dining» in München, wurde zur Entdeckung des Jahres gekürt. Obendrein erhielt sie vier schwarze Hauben, Restaurantleiter Kilian Skalet wurde Gastgeber des Jahres.

Einige Veränderungen gab es in den unteren Kategorien. Das «Mind» in Markt Indersdorf und das «Mizar» in Würzburg erkochten sich drei rote Hauben. Und die drei Münchner Lokale «Das Tschecherl», «Komu» und «Sansaro» dürfen sich künftig mit drei schwarzen Hauben schmücken.

Zum Abschied eine Ehrung

Eine Art Abschiedsgeschenk gab es für Bobby Bräuer: die Ehrung für sein Lebenswerk. Seit 2012 hatte der Spitzenkoch im Restaurant «EssZimmer by Käfer» in München am Herd gestanden. Ende 2024 hörte er nun auf, nach insgesamt mehr als 40 Jahren in der Spitzengastronomie. Im «Esszimmer» hatte er sich unter anderem zwei Michelin-Sterne erkocht. Der «Gault&Millau» verlieh ihm 2023/2024 vier schwarze Hauben, setzte die Bewertung aber wegen seines Ausscheidens aus.