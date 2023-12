E-Auto-Prämie: Tausende Anträge noch am Wochenende

Das wollten sich viele Interessierte nicht entgehen lassen: Kurz vor dem Aus der Förderung für Elektroautos gab es noch zahlreiche Anträge auf die staatliche Prämie.

Trotz des abrupten Endes der staatlichen E-Autoförderung hat es einen kräftigen Schlussspurt gegeben. Beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) stiegen die Zahlen nach den zunächst vagen Ankündigungen vom vergangenen Mittwoch (13. Dezember) an. Am Donnerstag registrierte die Bundesbehörde nach eigenen Angaben bereits 1875 Förderwünsche und damit knapp 400 mehr als am Vortag.

Zu einem regelrechten Boom kam es dann am Samstag mit 7295 Anträgen. Am Samstagvormittag hatte die Bundesregierung den Endtermin veröffentlicht. Am Sonntag gingen dann noch 4376 Anmeldungen ein. Seitdem nimmt die Behörde keine Anträge mehr an und arbeitet den Bestand nach Reihenfolge des Eingangs ab. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.

(dpa)