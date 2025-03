Im Streit um Auto-Zölle geht Europa falsch mit Trump um

Für Ursula von der Leyen gilt die Devise: Schlag nach bei Jean-Claude Juncker! Ihr Vorgänger an der Spitze der EU-Kommission hat es 2018 vorgemacht, wie Europa Donald Trump in den Griff bekommt. Der Politiker ist ein Fuchs. Zunächst hat der Luxemburger dem mit Zöllen drohenden US-Präsidenten in dessen erster Amtszeit klargemacht, dass er für die Europäische Union spricht. Und nicht einzelne Staatschefs im Namen der EU verhandeln können. Im zweiten Schritt fühlte sich Juncker clever in Trump ein und erkannte, dass die US-Farmer dem Präsidenten im Nacken sitzen, seit China damals als Reaktion auf den Handelskrieg mit Amerika keine US-Sojabohnen mehr importierte. Das europäische Cleverle versprach, Europa werde mehr Soja-Bohnen und Flüssig-Gas in den USA kaufen.

So gelingen Deals mit Trump

So gelingen Deals mit Trump. Juncker packte den Amerikaner bei seinen Schwachstellen und verhinderte Schlimmeres auch für die EU-Autoindustrie. Und was macht von der Leyen? Sie schickt ihren Handelskommissar Maros Sefcovic nach Washington, der dort nicht mit dem Schmied, eben Trump, sondern allerlei Schmiedels sprach. Dabei heißt das treffliche Sprichwort doch: „Geh gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel.“ Nach dem Schmiedel-Fehler folgte die erwartbare Demütigung Europas in Gestalt 25-prozentiger Zölle auf Auto-Einfuhren in die USA auf den Fuß.

Es ist nie zu spät, was Trump betrifft

Es ist nie zu spät, auch was Trump betrifft. Von der Leyen sollte, wie einst Juncker, den US-Chef-Droher dort packen, wo er am verwundbarsten ist. Mit Zöllen auf Whiskey, Erdnussbutter und Harley-Davidson-Motorräder kann sie den Amerikaner nicht substantiell schocken und besänftigen. Was Trump wehtäte und seine aktuell größte Schwachstelle ist, wäre eine Attacke der EU auf amerikanische Digital- und Tech-Oligarchen, die sich am Hofe Trumps mit all ihrem Geld eingeschmeichelt haben oder, um es im Jargon des Präsidenten zu sagen, bei ihm angewanzt haben.

Wenn von der Leyen bei einer Talk-Runde auf Augenhöhe dem US-Präsidenten klarmacht, dass auf Auto-Zölle saftige EU-Abgaben auf die Geschäfte amerikanischer Giganten wie Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Apple oder Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) folgen, denkt er vielleicht um. Der Herrscher in Washington knickt nur ein, wenn er befürchten muss, dass Drohungen ernst gemeint sind und deren Umsetzung ihm massiven Schaden zufügen könnte. Die US-Oligarchen sind Opportunisten: Sobald Milliarden-Einnahmen wackeln, lassen sie das ihren neuen Freund Trump spüren. Die Methode „Juncker“ könnte wieder funktionieren.